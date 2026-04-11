Κατάνυξη στην περιφορά των Επιταφίων σε όλη τη χώρα

Σε μια από τις πιο κατανυκτικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας, την Μεγάλη Παρασκευή, κορυφώθηκε το Θείο δράμα.

Με επίκεντρο τον στολισμένο Επιτάφιο, χιλιάδες πιστοί παρακολούθησαν την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και στη συνέχεια την περιφορά του Επιταφίου, σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα, καθώς η σημερινή μέρα είναι μέρα απόλυτου πένθους για την Χριστιανοσύνη.

Σε μοναστήρια και κεντρικούς ναούς οι καμπάνες ήχησαν πένθιμα και οι πομπές ξεκίνησαν, μεταφέροντας το μήνυμα της θυσίας, της λύτρωσης και της προσμονής της Ανάστασης.

Σε κλίμα κατάνυξης τελέστηκε η Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών.

Στην Ακολουθία χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος πλαισιώθηκε από τους Επισκόπους Τανάγρας Απόστολο και Επιδαύρου Νικόδημο.

Παρέστησαν εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, ακαδημαϊκοί και πλήθος κόσμου.

Ακολούθησε η περιφορά του Επιταφίου, με τη συνοδεία αγημάτων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που απέτισαν τιμές, αλλά και πλήθους πιστών με αναμμένα κεριά στα χέρια. Η πορεία από την οδό Μητροπόλεως κατέληξε στην Πλατεία Συντάγματος μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου είχε στηθεί εξέδρα, πάνω στην οποία χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου τελέστηκε δέηση υπέρ των πεσόντων του έθνους.

«Με ιερή κατάνυξη και συγκίνηση πορευόμαστε απόψε, μαζί, λιτανεύοντας τον Επιτάφιο του Κυρίου μας, συμμετέχοντας στο μέγα μυστήριο του πάθους Του, σε αυτή τη νύχτα της θλίψεως η Εκκλησία δεν σιωπά. Προσεύχεται, ελπίζει και αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο», τόνισε ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας.

Εν συνεχεία, σημείωσε ότι «ζούμε σε καιρούς δύσκολους, δοκιμασίες, ανασφάλεια, απογοήτευση και συχνά ο διχασμός επικρατεί, το διαχρονικό, δυστυχώς, πάθος του Ελληνισμού. Μεταξύ των συνανθρώπων μας αναδεικνύονται συναισθήματα αγωνίας για το παρόν και το μέλλον και απώλειας εμπιστοσύνης σε θεσμούς και ανθρώπους. Την ίδια στιγμή, στον κόσμο γύρω μας, πόλεμοι, εντάσεις και συγκρούσεις -στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και αλλού- σκορπούν πόνο και αβεβαιότητα.

Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, ο Εσταυρωμένος Χριστός γίνεται το σημείο που μας ενώνει όλους. Μας καλεί να υπερβούμε τον εαυτό μας, να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, να ξαναχτίσουμε δεσμούς εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και αγάπης. Η δύναμη του έθνους μας δεν βρίσκεται στη σύγκρουση, αλλά στην ενότητα, στη μνήμη, στην πίστη και στον κοινό αγώνα για το καλό.

Ας γίνει η αποψινή πορεία όχι μόνο τελετουργία, αλλά υπόσχεση ότι θα κρατήσουμε ζωντανό το φως της ελπίδας μέσα μας και γύρω μας. Γιατί ο Τάφος του Κυρίου μας δεν είναι το τέλος· είναι η σιωπηλή προσμονή της Αναστάσεως.

Τέλος, ανέφερε: «Εύχομαι ολόψυχα ειρήνη, δύναμη και ενότητα σε όλους. Καλή Ανάσταση!».

Κλίμα βαθιάς συγκίνησης και στον Πειραιά, όπου συναντήθηκαν οι τρεις επιτάφιοι από τις μεγαλύτερες ενορίες της πόλης.

Σε ένα απέραντο σκηνικό κατάνυξης μετατράπηκε το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, με πλήθος κόσμου και χιλιάδες πιστούς να ακολουθούν τις περιφορές των Επιταφίων που κατέληξαν στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου για τρίτη συνεχή χρονιά αντάμωσαν πέντε Επιτάφιοι από ναούς της πόλης, κορυφώνοντας τη συγκίνηση και τη συμμετοχή.

Η Ακολουθία του Επιταφίου τελέστηκε στις 19:30 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου.

Ακολούθως, η περιφορά του Επιταφίου του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Στρατού και του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και στρατιωτικού αγήματος, μέσω των οδών Αγίας Σοφίας και Λεωφόρου Νίκης, με προορισμό την πλατεία Αριστοτέλους.

Στη συνέχεια, λιτανευτικές πομπές από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, την Παναγία των Χαλκέων, την Ιερά Μονή Αγίας Θεοδώρας και τον Άγιο Νικόλαο τον Τρανό κατέφθασαν στο κέντρο της πλατείας, όπου συναντήθηκαν με τον Επιτάφιο του Αγίου Γρηγορίου.

Στο σημείο εψάλησαν τροπάρια του Επιταφίου Θρήνου και τελέστηκε Δέηση, μέσα σε κλίμα κατάνυξης και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, ενώ την τελετή πλαισίωσαν φιλαρμονικές και τιμητικά αγήματα.

Η συνάντηση των Επιταφίων έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη, με στόχο την εντονότερη βίωση του Θείου Πάθους και την ανάδειξη του θρησκευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης.

Στη Σύρο οι επιτάφιοι συναντήθηκαν στην πλατεία Μιαούλη. Στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για τις ημέρες του Πάσχα βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο κ. Τασούλας παρακολούθησε την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μαζί με πλήθος πιστών την περιφορά του Επιταφίου στα γραφικά στενά της Ερμούπολης.

Η περιφορά του Επιταφίου, συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου, κατέληξε στην πλατεία Μιαούλη, μπροστά στο εμβληματικό Δημαρχείο του νησιού, όπου συναντήθηκε με τους επιτάφιους των άλλων 2 μεγάλων εκκλησιών της Ερμούπολης. Εκεί ακολούθησε δέηση από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο Β’ ο οποίος προεξήρχε της τελετής.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, παρακολούθησε την Ακολουθία και Περιφορά του Επιταφίου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά.

Στον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά στην Πλάκα παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου παρακολούθησε την περιφορά του Επιταφίου.

Στη Θεσσαλονίκη, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, παρακολούθησε την Ακολουθία του Επιταφίου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος.

Στη Μυτιλήνη εξίσου κατανυκτικές εικόνες, στην περιφορά των επιταφίων και τη συνάντησή τους στην προκυμαία του λιμανιού της πόλης.

Στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου συναντήθηκαν επιτάφιοι από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου και τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής.

Συνοδεία φιλαρμονικών από όλο το νησί, έγινε η περιφορά του επιταφίου στην Κέρκυρα.

Στη Σάμο, όλες οι ενορίες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Πυθαγόρα για να ψάλλουν τα εγκώμια.

Με κατάνυξη η περιφορά του επιταφίου και στα Ιωάννινα.

Tην Καλαμάτα συναντήθηκαν οι επιτάφιοι του Αγίου Νικολάου και της Υπαπαντής.

Στην πλατεία Ανδρούτσου, στην Πρέβεζα συναντήθηκαν οι επιτάφιοι κατά τη διάρκεια της περιφοράς

