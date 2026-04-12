Καβάλα: «Το κρατούσε η μητέρα του αγκαλιά στη θέση του συνοδηγού» – Πώς έγινε το τροχαίο (Video)

Στην αγκαλιά της μητέρας του, στη θέση του συνοδηγού, καθόταν το τρίχρονο κοριτσάκι που βρήκε ακαριαίο θάνατο, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, στην Καβάλα, όταν δύο οχήματα -εκ των οποίων το ένα ταξί- συγκρούστηκαν έξω από τον οικισμό του Παλαιοχωρίου.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν επίσης η μητέρα και το αδελφάκι του άτυχου τρίχρονου παιδιού.

«Το κοριτσάκι ήταν νεκρό, έγινε μεγάλη προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς και το προσωπικό του νοσοκομείου χωρίς επιτυχία. Η μητέρα, σύμφωνα με μαρτυρία του πατέρα και των διασωστών κρατούσε το παιδί στο μπροστινό κάθισμα αγκαλιά» επισήμανε, μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κ. Μιχάλης Γιαννάκος.

Με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη ο 10χρονος

«Η μητέρα φέρει πολύ σοβαρά τραύματα και χθες υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και το 10χρονο αγόρι που έχει και αυτό κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, θλάσεις και κακώσεις», πρόσθεσε ο ίδιος, γνωστοποιώντας ότι μεταφέρθηκε από την Καβάλα, μετά τις εξετάσεις που έγιναν, στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα».

