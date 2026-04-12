Ρωσία – Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για χιλιάδες παραβιάσεις της πασχαλινής εκεχειρίας

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προχώρησε σε 1.971 παραβιάσεις της εκεχειρίας για το Ορθόδοξο Πάσχα, την ώρα που οι δύο εμπόλεμες πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση της συμφωνίας προσωρινής παύσης των εχθροπραξιών.

Όπως υποστήριξε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι ουκρανικές δυνάμεις παραβιάζουν την πασχαλινή εκεχειρία, τη στιγμή που οι ρωσικές τηρούν την κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα, ρωσικές πηγές ανέφεραν ότι άμαχοι -μεταξύ των οποίων και ένα παιδί- τραυματίστηκαν από επίθεση ουκρανικού drone στην περιφέρεια Κουρσκ.

Νωρίτερα, η Ουκρανία είχε κάνει λόγο για 2.299 παραβιάσεις, με το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων να ανακοινώνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις παραβίασαν την 32ωρη εκεχειρία εκατοντάδες φορές, με επιθέσεις, βομβαρδισμούς και χτυπήματα με drones.

Εχθροπραξίες και το Σάββατο

Οι κατηγορίες των δυο χωρών για επιθέσεις είχαν ξεκινήσει εκατέρωθεν από το Σάββατο, λίγες μόλις ώρες μετά την έναρξή της, στο πλαίσιο του πολέμου που διαρκεί εδώ και τέσσερα χρόνια.

Σημειώνεται ότι η εκεχειρία ανακοινώθηκε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τέθηκε σε ισχύ το απόγευμα της Πέμπτης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι η χώρα του θα τηρήσει τη συμφωνία. Ωστόσο, οι αναφορές για στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κυβερνήτες ρωσικών παραμεθόριων περιοχών ανέφεραν επιθέσεις ουκρανικών drones στις περιοχές Κουρσκ και Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων, ενώ στην πόλη Λγκοβ, drone φέρεται να έπληξε πρατήριο καυσίμων, τραυματίζοντας τρία άτομα, ανάμεσά τους και ένα παιδί, μετά την έναρξη της εκεχειρίας.

Στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σε επιθέσεις σε συνοριακές πόλεις, ενώ αναφέρθηκαν και ζημιές σε κατοικίες από βομβαρδισμούς.

Από την ουκρανική πλευρά, το Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν εκατοντάδες παραβιάσεις της εκεχειρίας, συμπεριλαμβανομένων επιθετικών ενεργειών, βομβαρδισμών και επιθέσεων με drones, ακόμη και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη άμεσης θέασης (FPV).

Η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ με αφορμή τον εορτασμό του Ορθόδοξου Πάσχα, το οποίο γιορτάζεται σήμερα Κυριακή και στις δύο χώρες.

Την ίδια ώρα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρέστη στην πασχαλινή λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα και, στο μήνυμά του, χαρακτήρισε το Πάσχα ως «θρίαμβο της αγάπης, του καλού και της δικαιοσύνης». Ευχαρίστησε επίσης τον Πατριάρχη Κύριλλο για τη στήριξή του προς τις ρωσικές δυνάμεις.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε νυχτερινό μήνυμά του, δεν αναφέρθηκε στις καταγγελίες για παραβιάσεις, επανέλαβε όμως ότι η Ουκρανία θα τηρήσει την εκεχειρία και εξέφρασε την επιθυμία να παραταθεί.

«Θα ήταν σωστό η εκεχειρία να συνεχιστεί πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία έχει επανειλημμένα προτείνει παύση των εχθροπραξιών, κάτι που -όπως είπε- έχει απορριφθεί από τη Μόσχα.

