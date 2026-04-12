Τζον Νόλαν: Πέθανε ο «Τζον Γκριρ», σε ηλικία 87 ετών

Πέθανε, σε ηλικία 87 ετών, ο Τζον Νόλαν. Ο βρετανός ηθοποιός των «Batman» και «Person of Interest», θείος του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, έφυγε από τη ζωή χθες Μεγάλο Σάββατο, σύμφωνα με την εφημερίδα Stratford-Upon-Avon Herald.
Ο Τζον Νόλαν γεννήθηκε στις 22 Μαΐου 1938, στο Λονδίνο και υπήρξε ένας από τους ηθοποιούς με σταθερή παρουσία στη βρετανική καλλιτεχνική σκηνή.
Στα πρώτα του βήματα έκανε περιοδεία στην Ιρλανδία με θεατρικό θίασο, ενώ σπούδασε υποκριτική στο Drama Centre του Λονδίνου. Ανάμεσα στους πρώτους σημαντικούς ρόλους του ήταν εκείνος του Ρωμαίου, δίπλα στη Φραντσέσκα Άνις, στο Richmond Theatre. Έπειτα, εντάχτηκε στη Royal Shakespeare Company, όπου παρέμεινε για δύο χρόνια, συμμετέχοντας σε παραστάσεις όπως το «Ιούλιος Καίσαρας» και «Οι εύθυμες κυράδες του Ουίνδσορ». Αργότερα συνεργάστηκε με το National Theatre υπό τη διεύθυνση του Τρέβορ Ναν.
Η τηλεοπτική του αναγνώριση ήρθε με τη μίνι σειρά του BBC «Daniel Deronda», το 1970, που ήταν βασισμένη στο ομώνυμο έργο της Τζορτζ Έλιοτ. Ακολούθησε ο ρόλος του επιστήμονα Τζεφ Χάρντκασλ στη σειρά «Doomwatch», ενώ συμμετείχε και σε παραγωγές όπως «The Prisoner», «The Sweeney», «Return of the Saint» και «Silent Witness».
Στον κινηματογράφο συνεργάστηκε με τον ανιψιό του Κρίστοφερ Νόλαν, συμμετέχοντας στις ταινίες «Batman Begins» και «The Dark Knight Rises», όπου υποδύθηκε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Wayne Enterprises, Ντάγκλας Φρέντερικς. Εμφανίστηκε επίσης στις ταινίες «Following» (1998) και «Dunkirk».
Στην τηλεόραση ξεχώρισε για τον ρόλο του Τζον Γκριρ στη σειρά «Person of Interest», δημιουργίας του άλλου ανιψιού του, Τζόναθαν Νόλαν. Ο χαρακτήρας του, πρώην πράκτορας της MI6 και επικεφαλής της Decima Technologies και του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης Samaritan, εμφανίστηκε από τη δεύτερη σεζόν το 2013 και συμμετείχε σε συνολικά 28 επεισόδια μέχρι την ολοκλήρωση της σειράς.
Παράλληλα, ο Νόλαν είχε ενεργή παρουσία στο θέατρο, συμμετέχοντας σε παραγωγές όπως έργα βασισμένα στον Ντοστογιέφσκι, αλλά και σε παραστάσεις όπως «The Night Thoreau Spent in Jail» και «Small Craft Warnings» του Τενεσί Ουίλιαμς.
Ο Τζον Νόλαν ήταν μικρότερος αδερφός του Μπρένταν Νόλαν, πατέρα των Κρίστοφερ και Τζόναθαν Νόλαν. Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, ηθοποιό Κιμ Χάρτμαν, με την οποία παντρεύτηκε το 1975, τα παιδιά τους, Μιράντα και Τομ, και τα εγγόνια τους.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
