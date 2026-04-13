ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 15:08
13.04.2026 12:17

Οικογένεια χρηματιστή μηνύει καθηγήτρια του Κολούμπια: Λένε ότι του πούλησε έρωτα για να της πάρει σπίτι στην Αθήνα 

13.04.2026 12:17
Karagiorgou

Μήνυση από την οικογένεια του θανόντα σύντροφου της δέχθηκε η διακεκριμένη ελληνοαμερικανίδα καθηγήτρια Ψυχιατρικής Μαρία Καραγιώργου.

Η καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια σύναψε σχέση με τον συνταξιούχο χρηματιστή Φρανκ Γουότρους Χάμιλτον μεταξύ του 2021 και του 2022. Εκείνη ήταν 56 ετών και ο Χάμιλτον 72.

Σύμφωνα με τη μήνυση ο συνταξιούχος χρηματιστής ήταν ευάλωτος, καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο το 2018, που είχε ως συνέπεια να εξασθενίσει η ψυχική και η σωματική του υγεία.

Η Καραγιώργου τον επισκέφτηκε στο σπίτι του στη Φλόριντα για να περάσουν μαζί την Ημέρα των Ευχαριστιών, την Πρωτοχρονιά, το Πάσχα καθώς και τα γενέθλια τους. 

«Ενσωματώθηκε στη ζωή του Χάμιλτον για να εκμεταλλευτεί την εξασθενημένη κατάστασή του, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του και να τον χειραγωγήσει, με στόχο να πάρει τα περιουσιακά του στοιχεία προς όφελός της», ισχυρίζεται η οικογένεια του 72χρονου στη μήνυση. 

Ο Χάμιλτον την αποκαλούσε γυναίκα του ή μνηστη του. Τον Απρίλιο του 2022 της μετέφερε 100.000 δολάρια για να δώσει προκαταβολή για την αγορά σπιτιού στην Αθήνα. Τον Μάιο του 2022 της μετέφερε 1,2 εκατ. για να ολοκληρώσει την αγορά.

Η οικογένεια του θανόντα υποστηρίζει ότι υπήρχε μία άτυπη συμφωνία ότι το σπίτι θα είναι στο όνομα και τον δύο, αλλά η Καραγιώργου το πέρασε αποκλειστικά στο όνομα της.

Ο Χάμιλτον είχε δύο παιδιά και για χρόνια ήταν στέλεχος στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Promontory Interfinancial Network, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε IntraFi.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ «έκοψε καπίστρι» και αυτοπαρουσιάζεται ως…. Ιησούς – Η πρώτη αντίδραση του Βατικανού μετά τη νέα αδιανόητη ανάρτηση

Μέση Ανατολή: Tα λιμάνια του Κόλπου είναι «είτε για όλους είτε για κανέναν», απαντά η Τεχεράνη – Το μήνυμα στον Τραμπ, όλες οι εξελίξεις

Τι σημαίνει για την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία η ιστορική ήττα του Όρμπαν

Stavropoulou
LIFESTYLE

«Θέλεις τίποτα να τσιμπήσεις;» – Η Βίκυ Σταυροπούλου αναβίωσε τη σκηνή με το αρνί από το «Είσαι το ταίρι μου» (Video)

laxanika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σοκ στην Αγορά: «Χρυσά» τα λαχανικά και καρτέλ στην οδό Αθηνάς – Σε αναβρασμό οι αρτοποιοί

teslcb_511
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρώτες εντυπώσεις: Ferrari 849 Testarossa – Το θρυλικό όνομα επιστρέφει με 1.050 ίππους

no_doubt
LIFESTYLE

«Είναι μία καθημερινή μάχη»: Ο κιθαρίστας των «No Doubt» για τη μάχη με το Πάρκινσον

amaxi11 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault 5 E-Tech: Το πιο όμορφο μοντέλο της μάρκας στην Ελλάδα καίει 2,9 ευρώ/100 km

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

padousi new
LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

irakleio zimies pasxa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

trump_1004_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ κλείνουν τα λιμάνια του Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ – Τραμπ: «Δεν με νοιάζει αν θα επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις»

tasoulas_anastasi
ΚΑΛΧΑΣ

Συγκρούσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, η γραμμή Άδωνι, το πτυχίο Λαζαρίδη, Οι ευχές Τασούλα, το αβγό του Ανδρουλάκη και το ποίημα του Τσίπρα  

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 15:06
Stavropoulou
LIFESTYLE

«Θέλεις τίποτα να τσιμπήσεις;» – Η Βίκυ Σταυροπούλου αναβίωσε τη σκηνή με το αρνί από το «Είσαι το ταίρι μου» (Video)

laxanika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σοκ στην Αγορά: «Χρυσά» τα λαχανικά και καρτέλ στην οδό Αθηνάς – Σε αναβρασμό οι αρτοποιοί

teslcb_511
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρώτες εντυπώσεις: Ferrari 849 Testarossa – Το θρυλικό όνομα επιστρέφει με 1.050 ίππους

