Οικογένεια χρηματιστή μηνύει καθηγήτρια του Κολούμπια: Λένε ότι του πούλησε έρωτα για να της πάρει σπίτι στην Αθήνα 

Μήνυση από την οικογένεια του θανόντα σύντροφου της δέχθηκε η διακεκριμένη ελληνοαμερικανίδα καθηγήτρια Ψυχιατρικής Μαρία Καραγιώργου.

Η καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια σύναψε σχέση με τον συνταξιούχο χρηματιστή Φρανκ Γουότρους Χάμιλτον μεταξύ του 2021 και του 2022. Εκείνη ήταν 56 ετών και ο Χάμιλτον 72.

Σύμφωνα με τη μήνυση ο συνταξιούχος χρηματιστής ήταν ευάλωτος, καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο το 2018, που είχε ως συνέπεια να εξασθενίσει η ψυχική και η σωματική του υγεία.

Η Καραγιώργου τον επισκέφτηκε στο σπίτι του στη Φλόριντα για να περάσουν μαζί την Ημέρα των Ευχαριστιών, την Πρωτοχρονιά, το Πάσχα καθώς και τα γενέθλια τους.

«Ενσωματώθηκε στη ζωή του Χάμιλτον για να εκμεταλλευτεί την εξασθενημένη κατάστασή του, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του και να τον χειραγωγήσει, με στόχο να πάρει τα περιουσιακά του στοιχεία προς όφελός της», ισχυρίζεται η οικογένεια του 72χρονου στη μήνυση.

Ο Χάμιλτον την αποκαλούσε γυναίκα του ή μνηστη του. Τον Απρίλιο του 2022 της μετέφερε 100.000 δολάρια για να δώσει προκαταβολή για την αγορά σπιτιού στην Αθήνα. Τον Μάιο του 2022 της μετέφερε 1,2 εκατ. για να ολοκληρώσει την αγορά.

Η οικογένεια του θανόντα υποστηρίζει ότι υπήρχε μία άτυπη συμφωνία ότι το σπίτι θα είναι στο όνομα και τον δύο, αλλά η Καραγιώργου το πέρασε αποκλειστικά στο όνομα της.

Ο Χάμιλτον είχε δύο παιδιά και για χρόνια ήταν στέλεχος στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Promontory Interfinancial Network, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε IntraFi.

