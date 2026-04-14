Ρωσία: Μία νεκρή και πέντε τραυματίες σε επιδρομή ουκρανικών drones στην πόλη Γιέλετς – Πλήγμα και σε χημικό εργοστάσιο

Μία νεκρή γυναίκα και πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης με drones που εξαπέλυσε στη νοτιοδυτική Ρωσία, περίπου 350 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, η Ουκρανία.

Η πόλη «Γέλετς υπέστη επίθεση με drones (…) Μια γυναίκα σκοτώθηκε», ενώ βρισκόταν μέσα σε σπίτι, ανέφερε σήμερα (14/4) το πρωί ο περιφερειάρχης της Λίπετσκ ο Ιγκόρ Αρταμόνοφ μέσω Telegram.

Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η Ρωσία και η Ουκρανία ξανάρχισαν να ανταλλάσσουν πλήγματα από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, αφού έληξε η κατάπαυση του πυρός 32 ωρών για το Πάσχα των ορθοδόξων, που δεν τηρήθηκε παρά εν μέρει, με τις δυο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για χιλιάδες παραβιάσεις της.

Πλήγμα και σε χημικό εργοστάσιο

Παράλληλα, το Κίεβο στοχοποίησε και χημικό εργοστάσιο στη βόρεια Ρωσία.

Ο στόχος ήταν εργοστάσιο αμμωνίας στην Τσερεπόβετς, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια της Μόσχας, ανέφερε μέσω Telegram ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, επικεφαλής των μονάδων drones του ουκρανικού στρατού.

Το εργοστάσιο παράγει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αμμωνίας, νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού οξέος σε ετήσια βάση. Εν μέρει, τα υλικά αυτά προορίζονται για την κατασκευή εκρηκτικών, συμπλήρωσε.

Στη ρωσική πλευρά, ο δήμαρχος της Τσερεπόβετς, ο Αντρέι Νακρασάγεφ, επιβεβαίωσε ότι βιομηχανική μονάδα υπέστη επίθεση, πάντως διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για την πόλη, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η πόλη απέχει περίπου 900 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας.

