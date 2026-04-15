Το μεγάλο φινάλε της regular season της EuroLeague με Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο και Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές στο παρκέ του Novasports!

Μπασκετική πανδαισία με το φινάλε της κανονικής περιόδου της EuroLeague έρχεται στις οθόνες των συνδρομητών της Nova! Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο το μπάσκετ ολοκληρώνει τη regular season όπου θα γίνει γνωστή και η τελική κατάταξη εν όψει των Play Offs και των Play In.

Το ενδιαφέρον φυσικά στρέφεται στις δύο ελληνικές ομάδες, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ για την 38η αγωνιστική την Αρμάνι Μιλάνο (16/4, 21:15), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει στο T-Center την Αναντολού Εφές (17/4, 21:15).

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Πέμπτη 16 Απριλίου

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:00 EuroLeague-38η αγωνιστική: Βιλερμπάν-Φενέρμπαχτσε Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:05 EuroLeague: Μακάμπι-Βίρτους Μπολόνια Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή.

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Μπασκόνια Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Παρασκευή 17 Απριλίου

20:00 Playmakers Α’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις-Παρί Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

20:30 EuroLeague: Μονακό-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:00 EuroLeague: Ντουμπάι-Βαλένθια Novasportsextra3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Αναντολού Εφές Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

23:15 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

