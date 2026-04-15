Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ο οδηγός της αυτόματης υποβολής και το «μυστικό» για την έκπτωση 4%

Η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2026 (για τα εισοδήματα του 2025) έχει ήδη ξεκινήσει, με το Taxisnet να δέχεται τα πρώτα έντυπα Ε1.

Φέτος, η διαδικασία χαρακτηρίζεται από την επέκταση της αυτόματης υποβολής για εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και από ένα νέο σύστημα κινήτρων για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου. Για τον φορολογούμενο, η πρόκληση είναι διπλή: να αποφύγει τις παγίδες των προσυμπληρωμένων στοιχείων και να προλάβει τις προθεσμίες που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή έκπτωση.

Το Νέο Σύστημα Εκπτώσεων: Πώς θα κερδίσετε το 4%

Για πρώτη φορά φέτος, το Υπουργείο Οικονομικών εισάγει μια κλιμακωτή έκπτωση για όσους επιλέξουν να πληρώσουν τον φόρο εισοδήματος εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026. Η έκπτωση δεν είναι πλέον οριζόντια, αλλά εξαρτάται από τον χρόνο υποβολής της δήλωσης:

Έκπτωση 4%: Δικαιούνται όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου 2026. (Η αρχική προθεσμία της 30ής Απριλίου πήρε παράταση για να διευκολυνθούν οι πολίτες). Έκπτωση 3%: Αφορά όσους οριστικοποιήσουν τη δήλωση από τις 16 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου 2026. Έκπτωση 2%: Ισχύει για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν στο τελευταίο στάδιο, από τις 16 Ιουνίου έως την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου 2026.

Προσοχή: Η έκπτωση ισχύει μόνο αν ο φόρος εξοφληθεί ολόκληρος στην πρώτη δόση (τέλος Ιουλίου). Αν επιλέξετε τις 8 μηνιαίες δόσεις, χάνετε το δικαίωμα της έκπτωσης.

Η «Παγίδα» της Αυτόματης Υποβολής

Πάνω από 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι με απλά εισοδήματα (μισθοί, συντάξεις, τόκοι) θα δουν τη δήλωσή τους να υποβάλλεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ στις 15 Απριλίου 2026, αν δεν προχωρήσουν οι ίδιοι σε κάποια ενέργεια.

Παρότι η διαδικασία φαίνεται ξεκούραστη, κρύβει κινδύνους:

Οι εργοδότες ή τα ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να έχουν στείλει εσφαλμένες βεβαιώσεις αποδοχών. Αν η δήλωση υποβληθεί αυτόματα με λάθος νούμερα, η διόρθωση μετά θα απαιτεί τροποποιητική δήλωση. Ανείσπρακτα ενοίκια: Τα εισοδήματα από ακίνητα (Ε2) φέτος προσυμπληρώνονται σε μεγάλο βαθμό. Αν έχετε ανείσπρακτα ενοίκια, πρέπει να το δηλώσετε χειροκίνητα πριν την αυτόματη υποβολή, αλλιώς θα φορολογηθείτε για χρήματα που δεν πήρατε.

Κάλυψη τεκμηρίων: Βεβαιωθείτε ότι έχουν συμπληρωθεί σωστά οι κωδικοί που αφορούν τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων ή δάνεια που μπορεί να καλύπτουν τυχόν τεκμήρια διαβίωσης.

Τι να ελέγξετε πριν το «OK»

Πριν την οριστική υποβολή (ή πριν αφήσετε το σύστημα να την κάνει μόνο του), ελέγξτε:

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Πρέπει να καλύπτουν το 30% του εισοδήματός σας (έως 20.000€). Αν υπολείπονται, θα κληθείτε να πληρώσετε πέναλτι φόρου 22% επί της διαφοράς. Τεκμήρια κατοικίας και Ι.Χ.: Ειδικά φέτος με τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες και τα νέα κριτήρια για τα αυτοκίνητα, μια λάθος προσυμπλήρωση μπορεί να εκτοξεύσει τον φόρο. Κωδικοί 049-050: Βεβαιωθείτε ότι έχουν ανέβει όλες οι δαπάνες με κάρτα που εξασφαλίζουν το αφορολόγητο.

Η αυτόματη υποβολή είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά δεν υποκαθιστά την ανάγκη για έναν τελικό έλεγχο. Αν θέλετε να κερδίσετε το μέγιστο 4% της έκπτωσης, ο στόχος σας είναι η υποβολή έως τις 15 Μαΐου. Μην περιμένετε την τελευταία στιγμή, καθώς το σύστημα παραδοσιακά «φορτώνει» τις τελευταίες μέρες, και μια καθυστέρηση λίγων ωρών μπορεί να σας κοστίσει εκατοντάδες ευρώ σε χαμένες εκπτώσεις.

