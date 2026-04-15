Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ο οδηγός της αυτόματης υποβολής και το «μυστικό» για την έκπτωση 4%

Η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2026 (για τα εισοδήματα του 2025) έχει ήδη ξεκινήσει, με το Taxisnet να δέχεται τα πρώτα έντυπα Ε1.
Φέτος, η διαδικασία χαρακτηρίζεται από την επέκταση της αυτόματης υποβολής για εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και από ένα νέο σύστημα κινήτρων για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου. Για τον φορολογούμενο, η πρόκληση είναι διπλή: να αποφύγει τις παγίδες των προσυμπληρωμένων στοιχείων και να προλάβει τις προθεσμίες που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή έκπτωση.
Για πρώτη φορά φέτος, το Υπουργείο Οικονομικών εισάγει μια κλιμακωτή έκπτωση για όσους επιλέξουν να πληρώσουν τον φόρο εισοδήματος εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026. Η έκπτωση δεν είναι πλέον οριζόντια, αλλά εξαρτάται από τον χρόνο υποβολής της δήλωσης:
Προσοχή: Η έκπτωση ισχύει μόνο αν ο φόρος εξοφληθεί ολόκληρος στην πρώτη δόση (τέλος Ιουλίου). Αν επιλέξετε τις 8 μηνιαίες δόσεις, χάνετε το δικαίωμα της έκπτωσης.
Πάνω από 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι με απλά εισοδήματα (μισθοί, συντάξεις, τόκοι) θα δουν τη δήλωσή τους να υποβάλλεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ στις 15 Απριλίου 2026, αν δεν προχωρήσουν οι ίδιοι σε κάποια ενέργεια.
Παρότι η διαδικασία φαίνεται ξεκούραστη, κρύβει κινδύνους:
Πριν την οριστική υποβολή (ή πριν αφήσετε το σύστημα να την κάνει μόνο του), ελέγξτε:
Η αυτόματη υποβολή είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά δεν υποκαθιστά την ανάγκη για έναν τελικό έλεγχο. Αν θέλετε να κερδίσετε το μέγιστο 4% της έκπτωσης, ο στόχος σας είναι η υποβολή έως τις 15 Μαΐου. Μην περιμένετε την τελευταία στιγμή, καθώς το σύστημα παραδοσιακά «φορτώνει» τις τελευταίες μέρες, και μια καθυστέρηση λίγων ωρών μπορεί να σας κοστίσει εκατοντάδες ευρώ σε χαμένες εκπτώσεις.
