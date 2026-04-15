ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 19:43
Στο «μικροσκόπιο» ο τραυματισμός 17χρονης στην Κοζάνη – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με κάταγμα κρανίου

Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 17χρονη μαθήτρια τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα στο κέντρο της Κοζάνης, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα και να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης.

Η ανήλικη, που φοιτά στο 2ο ΕΠΑΛ Κοζάνης και είναι κόρη γιατρού της πόλης, φέρει βαρύ τραύμα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει υποστεί κάταγμα κρανίου και έχει εκτεταμένο αιμάτωμα, ενώ παράλληλα οι γιατροί εντόπισαν και ολική ρήξη τυμπάνου

Η μητέρα της έχει επιβεβαιώσει μέσω δηλώσεών της ότι η κατάσταση της 17χρονης παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή.

Σε εξέλιξη έρευνες

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια του περιστατικού, το οποίο φέρεται να σχετίζεται με πτώση στο έδαφος, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες

Η οικογένεια της μαθήτριας έχει ήδη ξεκινήσει τη δική της διερεύνηση, ενώ αντίστοιχες ενέργειες πραγματοποιούν και οι αστυνομικές Αρχές. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, τις επόμενες ημέρες να προκύψουν σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση.

