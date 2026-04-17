Αναστάτωση στα Σφακιά: Ανετράπη λεωφορείο από τους ισχυρούς ανέμους (Photos)

Ανετράπη λεωφορείο στα Σφακιά λόγω των ισχυρών ανέμων. Το περιστατικό συνέβη στο δρόμο που οδηγεί στην Ανώπολη.

«Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έχουν προκληθεί ζημιές αλλά και εκτεταμμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Χθες έγινε στην περιοχή μπλακ άουτ. Σήμερα παραμένει το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Κομιτάδων καθώς ο αέρας έριξε ολόκληρο στύλο, ενώ στην Ανώπολη και το Λουτρό έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, χωρίς ωστόσο να λείπουν τοπικά προβλήματα. Τέλος, πρόβλημα αντιμετωπίζει η Αγία Ρουμέλη που δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης λόγω ανέμων», επεσήμανε ο δήμαρχος Σφαίων Γιάννης Ζερβός.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή από χθες με πολύ ισχυρές εντάσεις, «σηκώνουν πέτρες», προκαλώντας αρκετά προβλήματα.

Το συγκεκριμένο λεωφορείο χρησιμοποιείται και για τη μεταφορά μαθητών, αλλά αυτές τις μέρες λόγω εορτών του Πάσχα δεν εκτελεί σχολικά δρομολόγια. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

