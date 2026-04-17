Τέσσερις φορές ισόβια στον αστυνομικό της Βουλής – Αθώα η σύζυγός του

Σε ποινή 4 φορές ισόβια κάθειρξη και 80 έτη (εκτιέα 25 έτη) καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο πρώην αστυνομικός της Βουλής, κρίνοντάς τον ομόφωνα ένοχο για πράξεις σε βάρος των παιδιών του.

Ομόφωνα δικαστές και ένορκοι έκριναν ένοχο τον 46χρονο κατηγορούμενο για αδικήματα όπως βιασμός κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή και κατοχή), ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, ενδοοικογενειακή παράνομη βία, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το μόνο αδίκημα για το οποίο κηρύχτηκε αθώος ο κατηγορούμενος είναι αυτό της οπλοκατοχής. Σύμφωνα με την απόφαση τα αδικήματα αυτά τέλεσε ο κατηγορούμενος εις βάρος των τεσσάρων ανηλίκων παιδιών του, όπως της πρώην συζύγου του.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο 46χρονος επιστρέφει στη φυλακή.

Αντίθετα, η 35χρονη εν διαστάσει σύζυγός του κρίθηκε αθώα κατά πλειοψηφία, παρά την εισαγγελική πρόταση που ζητούσε την καταδίκη της.

Υπέρ της απαλλαγής της τάχθηκαν τρεις ένορκοι και δύο δικαστές, ενώ μειοψήφησαν ένας δικαστής και ένας ένορκος.

Κεφαλονιά: «Δεν έκανα χρήση ναρκωτικών, ούτε συνεννοήθηκα με τους άλλους δύο», λέει ο 22χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Μυρτώς

Πάτρα: Προφυλακίστηκε 32χρονος για τους πυροβολισμούς στο Σούλι – Αναζητείται ο βασικός κατηγορούμενος

Κεφαλονιά: Σε κλίμα οδύνης στο Αργοστόλι η κηδεία της 19χρονης – «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»