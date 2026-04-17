ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 19:58
Τέσσερις φορές ισόβια στον αστυνομικό της Βουλής – Αθώα η σύζυγός του

astynomikos_vouli

Σε ποινή 4 φορές ισόβια κάθειρξη και 80 έτη (εκτιέα 25 έτη) καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο πρώην αστυνομικός της Βουλής, κρίνοντάς τον ομόφωνα ένοχο για πράξεις σε βάρος των παιδιών του.

Ομόφωνα δικαστές και ένορκοι έκριναν ένοχο τον 46χρονο κατηγορούμενο για αδικήματα όπως βιασμός κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή και κατοχή), ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, ενδοοικογενειακή παράνομη βία, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το μόνο αδίκημα για το οποίο κηρύχτηκε αθώος ο κατηγορούμενος είναι αυτό της οπλοκατοχής. Σύμφωνα με την απόφαση τα αδικήματα αυτά τέλεσε ο κατηγορούμενος εις βάρος των τεσσάρων ανηλίκων παιδιών του, όπως της πρώην συζύγου του.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο 46χρονος επιστρέφει στη φυλακή.

Αντίθετα, η 35χρονη εν διαστάσει σύζυγός του κρίθηκε αθώα κατά πλειοψηφία, παρά την εισαγγελική πρόταση που ζητούσε την καταδίκη της.

Υπέρ της απαλλαγής της τάχθηκαν τρεις ένορκοι και δύο δικαστές, ενώ μειοψήφησαν ένας δικαστής και ένας ένορκος.

google_news_icon

tempi

Πέθανε ένας από τους ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που διωκόταν για τη σύμβαση 717

mitsotakis macron – new
Bloomberg: Για πέντε ακόμη χρόνια θα ανανεώσουν Ελλάδα και Γαλλία την αμυντική τους συμφωνία  

Athina
Πτώση 30χρονης στην Αθήνα: Κάμερα κατέγραψε τι έγινε – Μόνη της έσπασε το τζάμι – Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

mareva-economist
Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται η Μαρέβα Μητσοτάκη με γαστρεντερικά προβλήματα

hormuz
Το Ιράν απειλεί με νέο κλείσιμο του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

eurofighter_typhoon_new_123
Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

lazaridis makarios
Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

gap rgvillage
Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

tina new
Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

moufteia-komotinis-123
«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

tempi

mitsotakis macron – new
Athina
