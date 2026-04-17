Πάτρα: Προφυλακίστηκε 32χρονος για τους πυροβολισμούς στο Σούλι – Αναζητείται ο βασικός κατηγορούμενος

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 32χρονος που είχε παραδοθεί προ ημερών, για εμπλοκή του στη σοβαρή υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης, στο Σούλι Πατρών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 22χρονου.

Ο άνδρας οδηγείται στις φυλακές, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος που επίσης είχε παραδοθεί στις Αρχές, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Παράλληλα, αναζητείται ο βασικός κατηγορούμενος, 30 ετών με καταγωγή από την Αλβανία.

Για την υπόθεση είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης.

