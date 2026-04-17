Πάτρα: Προφυλακίστηκε 32χρονος για τους πυροβολισμούς στο Σούλι – Αναζητείται ο βασικός κατηγορούμενος

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 32χρονος που είχε παραδοθεί προ ημερών, για εμπλοκή του στη σοβαρή υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης, στο Σούλι Πατρών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 22χρονου.
Ο άνδρας οδηγείται στις φυλακές, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος που επίσης είχε παραδοθεί στις Αρχές, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Παράλληλα, αναζητείται ο βασικός κατηγορούμενος, 30 ετών με καταγωγή από την Αλβανία.
Για την υπόθεση είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
