Πάτρα: Παραδόθηκε 32χρονος για το αιματηρό περιστατικό στο Σούλι – Αναζητούνται άλλοι δύο

Ένα από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο της Μεγάλης Τρίτης στη Πάτρα, παραδόθηκε στην αστυνομία.

Πρόκειται για επεισόδιο στο οποίο τραυματίστηκε ένας 22χρονος από μία ομάδα ατόμων

Σύμφωνα με το tempo24, το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Μ. Τρίτης στην περιοχή του Σουλίου, όταν περίπου 10 άτομα είχαν δώσει ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους. Κάποια στιγμή ένας εξ αυτών έβγαλε όπλο και πυροβόλησε προς δύο άλλα άτομα.

Ο 22χρονος τραυματίστηκε από μία σφαίρα στο πόδι και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το πρόσωπο που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο τμήμα, είναι ένας 32χρονος ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και από εκεί στον ανακριτή.

