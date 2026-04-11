ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 19:35
11.04.2026 17:56

Ελευσίνα: Συνελήφθη 44χρονος την ώρα που άναβε βεγγαλικό – Πάνω του βρέθηκαν 639 κροτίδες

11.04.2026 17:56
Ούτε μία ούτε δύο αλλά 639 κροτίδες είχε πάνω του 44χρονος που συνελήφθη στην Ελευσίνα το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Συνελήφθη στο πλαίσιο της ειδικής δράσης για την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης διακίνησης, εμπορίας, κατασκευής και χρήσης – καύσης ειδών πυροτεχνίας με την ονομασία «Spark-Down», βραδινές ώρες της 10-4-2026 στην περιοχή της Ελευσίνας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., 44χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους εντόπισαν, βραδινές ώρες της 10-4-2026 σε πλατεία της Ελευσίνας, τον κατηγορούμενο να ενεργοποιεί βεγγαλικό και τον ακινητοποίησαν.

Επιπρόσθετα στην κατοχή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμα 639 βεγγαλικά.

Η σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ με ειδικό βίντεο προειδοποιεί για τις συνέπειες της χρήσης κροτίδων, βεγγαλικών και αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνίας.

Κάθε χρόνο σημειώνονται δεκάδες τραυματισμοί από κροτίδες και βεγγαλικά τις ημέρες του Πάσχα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 19:35
vythos-petroma
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

PAKISTAN
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο οι κρίσιμες συνομιλίες στο Πακιστάν – Aναμένεται να διαρκέσουν μέχρι αργά το βράδυ, πιθανή παράταση μέχρι την Κυριακή – Live οι εξελίξεις

aade-aytokinito
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ – Επιχείρηση Supercars: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ με ξένες πινακίδες (photos)

1 / 3