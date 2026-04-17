Κεφαλονιά: Σε κλίμα οδύνης στο Αργοστόλι η κηδεία της 19χρονης –  «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη Αργοστολίου η κηδεία της 19χρονης Μυρτώς, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην πλατεία της πόλης της Κεφαλονιάς.

Το παρών έδωσαν συγγενείς, φίλοι και φυσικά οι γονείς της.

Δεκάδες στεφάνια με μηνύματα αγάπης και αποχαιρετισμού κατέκλυσαν τον προαύλιο χώρο του ναού. «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου», έγραψε ο παππούς της, ενώ ένα άλλο σημείωμα ανέφερε «Σε αγαπάμε Μυρτώ».

Όλο το νησί, κρατώντας λευκά λουλούδια στα χέρια είπε το τελευταίο «αντίο» στη 19χρονη. Στην κηδεία μοιράστηκαν μπομπονιέρες και κουφέτα.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου λίγα μέτρα μακριά από το δικαστικό μέγαρο όπου απολογούνται οι τρεις νεαροί κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης κοπέλας.

Διαβάστε επίσης:

