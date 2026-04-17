ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 11:39
17.04.2026 09:32

Υπουργείο Ναυτιλίας: Εγκρίθηκε το Master Plan για την αναβάθμιση στο λιμάνι της Πάτρας – Τι περιλαμβάνει

17.04.2026 09:32
Πηγή: Οργανισμός Λιμένος Πατρών

Εγκρίθηκε, με την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, το πλάνο ανάπτυξης και αναβάθμισης στο λιμάνι της Πάτρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, με το Master Plan που εγκρίθηκε, καθορίζεται πλέον ο τρόπος ανάπτυξης του λιμανιού, «με σαφείς προβλέψεις για τις χρήσεις γης, τα έργα υποδομής, την κυκλοφορία και την περιβαλλοντική αδειοδότηση».

Σκοπός είναι να ενισχυθεί η εμπορευματική κίνηση και οι διεθνείς συνδέσεις με τη πόλη, βελτιώνοντας παράλληλα την ακτοπλοΐα στην περιοχή.

Το πλάνο περιλαμβάνει και την ανάπτυξη της μαρίνας στον Βόρειο Λιμένα, ενεργειακές υποδομές, όπως εγκαταστάσεις LNG και ενίσχυση της σιδηροδρομικής σύνδεσης.

Στον Νότιο Λιμένα, θα επικεντρωθούν οι ενεργειακές υποδομές και στον Βόρειο ο τουρισμός και το επιβατικό κοινό γενικότερα.

«Με την έγκριση του Master Plan του Λιμένα Πατρών ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ανάπτυξη, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ενισχύουμε την εμπορευματική δραστηριότητα, αναβαθμίζουμε την ακτοπλοΐα και τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και προχωράμε σε κατασκευή σύγχρονων τουριστικών και ενεργειακών υποδομών» ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 11:38
