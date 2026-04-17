Υπουργείο Ναυτιλίας: Εγκρίθηκε το Master Plan για την αναβάθμιση στο λιμάνι της Πάτρας – Τι περιλαμβάνει

Εγκρίθηκε, με την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, το πλάνο ανάπτυξης και αναβάθμισης στο λιμάνι της Πάτρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, με το Master Plan που εγκρίθηκε, καθορίζεται πλέον ο τρόπος ανάπτυξης του λιμανιού, «με σαφείς προβλέψεις για τις χρήσεις γης, τα έργα υποδομής, την κυκλοφορία και την περιβαλλοντική αδειοδότηση».

Σκοπός είναι να ενισχυθεί η εμπορευματική κίνηση και οι διεθνείς συνδέσεις με τη πόλη, βελτιώνοντας παράλληλα την ακτοπλοΐα στην περιοχή.

Το πλάνο περιλαμβάνει και την ανάπτυξη της μαρίνας στον Βόρειο Λιμένα, ενεργειακές υποδομές, όπως εγκαταστάσεις LNG και ενίσχυση της σιδηροδρομικής σύνδεσης.

Στον Νότιο Λιμένα, θα επικεντρωθούν οι ενεργειακές υποδομές και στον Βόρειο ο τουρισμός και το επιβατικό κοινό γενικότερα.

«Με την έγκριση του Master Plan του Λιμένα Πατρών ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ανάπτυξη, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ενισχύουμε την εμπορευματική δραστηριότητα, αναβαθμίζουμε την ακτοπλοΐα και τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και προχωράμε σε κατασκευή σύγχρονων τουριστικών και ενεργειακών υποδομών» ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: Κίνδυνος για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην Ιστορία με κλειστά Στενά του Ορμούζ



Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της

Η συζήτηση στη Βουλή… έβγαλε συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας – Στοίχημα η συνοχή ενόψει προεκλογικής περιόδου