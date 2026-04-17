ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 13:56
17.04.2026 13:13

Οστεοπόρωση: 5 τρόποι για να την «προλάβετε»

Με την πάροδο των χρόνων, η υγεία των οστών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Πόνος στις αρθρώσεις, μείωση της οστικής πυκνότητας και αυξημένος κίνδυνος καταγμάτων είναι αλλαγές που εμφανίζονται συχνότερα καθώς το σώμα αλλάζει, εξαιτίας των ορμονικών παραγόντων, του τρόπου ζωής και της φυσικής δραστηριότητας.

Η οστεοπόρωση είναι μία κατάσταση κατά την οποία τα οστά γίνονται πιο αδύναμα και εύθραυστα, αυξάνοντας την πιθανότητα καταγμάτων ακόμη και από μικρές πτώσεις ή καθημερινές κινήσεις. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, υπάρχουν τρόποι να ενισχύσουμε την οστική μας υγεία και να μειώσουμε τους κινδύνους.

Όπως εξηγεί ο φυσιοθεραπευτής Adam Meakins, παρότι η απώλεια οστικής πυκνότητας με τα χρόνια είναι φυσιολογική, η άσκηση και η σωστή φροντίδα μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της δύναμης των οστών.

Άσκηση που «δουλεύει» για τα οστά

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνουν φόρτιση και ήπια πρόσκρουση στο σώμα, όπως το γρήγορο περπάτημα, τα μικρά άλματα ή ακόμη και το απλό ανέβασμα σκάλας, στέλνουν σήμα στον οργανισμό να διατηρήσει και να ενισχύσει την οστική πυκνότητα. Τα οστά, όπως και οι μύες, χρειάζονται ερεθίσματα για να παραμείνουν δυνατά.

Εξίσου σημαντική είναι και η ενδυνάμωση με αντιστάσεις ή βάρη. Όταν οι μύες δουλεύουν, «τραβούν» πάνω στα οστά, δημιουργώντας τη μηχανική πίεση που τα βοηθά να παραμείνουν ισχυρά. Σύμφωνα με τον Adam Meakins, ακόμη και απλές ασκήσεις με το βάρος του σώματος μπορούν να έχουν ουσιαστικό όφελος, αρκεί να γίνονται με συνέπεια.

Η σημασία της αποκατάστασης

Η ξεκούραση και ο ποιοτικός ύπνος είναι βασικά στοιχεία της οστικής υγείας. Κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης, το σώμα έχει τον χρόνο να αποκαταστήσει και να «χτίσει» εκ νέου ιστούς που καταπονήθηκαν. Η υπερβολική άσκηση χωρίς επαρκή αποκατάσταση μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Επιλέξτε δραστηριότητες που σας ταιριάζουν

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η καλύτερη άσκηση είναι εκείνη που μπορεί να ενταχθεί σταθερά στην καθημερινότητα. Χορός, περπάτημα, γυμναστική με μουσική ή ήπια προγράμματα ενδυνάμωσης είναι επιλογές που βοηθούν όχι μόνο τα οστά, αλλά και τη συνολική ευεξία.

Διατροφή και συνήθειες που στηρίζουν τα οστά

Η ισορροπημένη διατροφή παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο. Τρόφιμα πλούσια σε ασβέστιο, πρωτεΐνη και βιταμίνη D, σε συνδυασμό με επαρκή ενυδάτωση, συμβάλλουν στη διατήρηση της οστικής υγείας. Αντίθετα, το κάπνισμα έχει συνδεθεί με χαμηλότερη οστική πυκνότητα και αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων.

Η φροντίδα των οστών δεν αφορά μόνο μία συγκεκριμένη ηλικία, αλλά είναι μία διαδικασία που εξελίσσεται σε όλη τη ζωή. Με τακτική άσκηση, σωστή αποκατάσταση, ισορροπημένη διατροφή και υγιεινές συνήθειες, μπορούμε να υποστηρίξουμε τα οστά μας και να διατηρήσουμε μεγαλύτερη δύναμη, σταθερότητα και ποιότητα ζωής όσο μεγαλώνουμε.

Πηγή: ygeiamou

Εμμηνόπαυση: Η διατροφή που «διώχνει» τις εξάψεις και… αδυνατίζει!

Καρκίνος: Γιατί προτιμά τους ελεύθερους από τους παντρεμένους σύμφωνα με αμερικανική έρευνα

Νιώθετε… «αλλεργία» για το γραφείο; Ίσως υποφέρετε από το «Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου»

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στην Αθήνα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τη μετεωρολογική «γλώσσα» στην Ιαπωνία – Ο νέος όρος για τον καύσωνα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Άννα Βίσση: Ιστορικό sold out η συναυλία στο ΟΑΚΑ – Πωλήθηκαν πάνω από 70.000 εισιτήρια σε λιγότερο από 24 ώρες (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Ρεσιτάλ σκληρότητας στον Βόλο: Έδεσαν νεογέννητα γατάκια στην ουρά της μαμάς τους

ADVERTORIAL

Ο Τάσος Δέδες στο Allwyn Game Time περιγράφει αγώνα της ΑΕΚ και υποδύεται τον Θανάση Βέγγο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρατόμηση» εξπρές του διοικητή της ΕΥΠ στα Ιωάννινα

ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

