Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (0-2 ημίχρονο): Live το ιστορικό, τελευταίο ντέρμπι των «αιωνίων» στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, σε ένα παιχνίδι ιστορικής σημασίας.

Αυτό γιατί είναι το τελευταίο ντέρμπι των δύο «αιωνίων» αντιπάλων στο ιστορικό γήπεδο, το οποίο αποχωρίζεται οριστικά ο Παναθηναϊκός, μιας και πάει του χρόνου στο ΟΑΚΑ, ένα χρόνο πριν την οριστική μετακόμισή του στον Βοτανικό.

Η 11αδα του Παναθηναϊκού: Λαφόντ, Γεβντάι, Ινγκασον, Ερνάντες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σάντσες, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Τεττέη, Αντίνο.

Η 11αδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρσία, Εζέ, Μάρτινς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Καμπί

Live οι σημαντικότερες στιγμές στο παιχνίδι:

Ημίχρονο με αποδοκιμασίες στη Λεωφόρο

45+1′ ΓΚΟΛ: 0-2 με τρομερή ενέργεια και σουτ του Ροντινέϊ

34′ ΓΚΟΛ: Τραγικό λάθος ο Γεντβάι γυρίζει τη μπάλα προς τα πίσω και ο Ζέλσον κάνει το 0-1 για τον Ολυμπιακό! Απίστευτη γκάφα από τον παίκτη του Παναθηναϊκού που τραβούσε τα μαλλιά του μη πιστεύοντας τι είχε κάνει. Δευτερόλεπτα πριν έχει χάσει τεράστια ευκαιρία ο Ελ Καμπί

30′ Σουτ του Τσικίνιο, ελάχιστα έξω

17′ Ο Τεττέη μπαίνει στη περιοχή από τα δεξιά, σουτάρει, αλλά η μπάλα πάει δεξιά από το δοκάρι

13′ Διπλή μεγάλη ευκαιρία ο Ελ Καμπί που μπήκε στην περιοχή, αλλά ο Λαφόν αποκρούει εντυπωσιακά

1′ Ο Αντίνο γύρισε τη μπάλα και ο Ταμπόρδα στην πρώτη φάση χάνει τεράστια ευκαιρία, με τα πόδια διώχνει δύσκολα ο Τζολάκης

Σέντρα στο παιχνίδι

