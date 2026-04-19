19.04.2026 20:55

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (0-2 ημίχρονο): Live το ιστορικό, τελευταίο ντέρμπι των «αιωνίων» στη Λεωφόρο

19.04.2026 20:55
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, σε ένα παιχνίδι ιστορικής σημασίας.

Αυτό γιατί είναι το τελευταίο ντέρμπι των δύο «αιωνίων» αντιπάλων στο ιστορικό γήπεδο, το οποίο αποχωρίζεται οριστικά ο Παναθηναϊκός, μιας και πάει του χρόνου στο ΟΑΚΑ, ένα χρόνο πριν την οριστική μετακόμισή του στον Βοτανικό.

Η 11αδα του Παναθηναϊκού: Λαφόντ, Γεβντάι, Ινγκασον, Ερνάντες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σάντσες, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Τεττέη, Αντίνο.

Η 11αδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρσία, Εζέ, Μάρτινς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Καμπί

Live οι σημαντικότερες στιγμές στο παιχνίδι:

Ημίχρονο με αποδοκιμασίες στη Λεωφόρο

45+1′ ΓΚΟΛ: 0-2 με τρομερή ενέργεια και σουτ του Ροντινέϊ

34′ ΓΚΟΛ: Τραγικό λάθος ο Γεντβάι γυρίζει τη μπάλα προς τα πίσω και ο Ζέλσον κάνει το 0-1 για τον Ολυμπιακό! Απίστευτη γκάφα από τον παίκτη του Παναθηναϊκού που τραβούσε τα μαλλιά του μη πιστεύοντας τι είχε κάνει. Δευτερόλεπτα πριν έχει χάσει τεράστια ευκαιρία ο Ελ Καμπί

30′ Σουτ του Τσικίνιο, ελάχιστα έξω

17′ Ο Τεττέη μπαίνει στη περιοχή από τα δεξιά, σουτάρει, αλλά η μπάλα πάει δεξιά από το δοκάρι

13′ Διπλή μεγάλη ευκαιρία ο Ελ Καμπί που μπήκε στην περιοχή, αλλά ο Λαφόν αποκρούει εντυπωσιακά

1′ Ο Αντίνο γύρισε τη μπάλα και ο Ταμπόρδα στην πρώτη φάση χάνει τεράστια ευκαιρία, με τα πόδια διώχνει δύσκολα ο Τζολάκης

Σέντρα στο παιχνίδι

Διαβάστε επίσης:

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Πάρτι… τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια

Πεκίνο: Ανθρωποειδή ρομπότ συνέτριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ του ημιμαραθωνίου (Video)

O Σάσα Βεζένκοφ πρώτος σκόρερ της Euroleague

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στη Χαλκιδική: Θανάτωσαν 21 σκυλιά με φόλα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Premier League: Πήρε το ντέρμπι με την Άρσεναλ και βλέπει τον τίτλο η Σίτι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Bundesliga: Πανηγύρισε τον τίτλο η Μπάγερν Μονάχου

ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Απέκλεισαν την είσοδο του χωριού οι κτηνοτρόφοι του Μεσοτόπου – Ζητούν εμβόλια για τα ζώα

ΚΟΣΜΟΣ

Στον «αέρα» οι συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ: «Δεν πάμε» λέει η Τεχεράνη – «Τελευταία ευκαιρία» απαντά ο Τραμπ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λαζαρίδης επικρότησε ανάρτηση που ειρωνευόταν προσβλητικά την Μπακογιάννη

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές – Έρχονται οι MyKataggelies

CUCINA POVERA

Παστέλα, η κρεατόπιτα της Ελληνοεβραϊκής κουζίνας των Ιωαννίνων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 21:49
ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στη Χαλκιδική: Θανάτωσαν 21 σκυλιά με φόλα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Premier League: Πήρε το ντέρμπι με την Άρσεναλ και βλέπει τον τίτλο η Σίτι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Bundesliga: Πανηγύρισε τον τίτλο η Μπάγερν Μονάχου

1 / 3