Χρέη σε δήμους άνω των 10.000 ευρώ: οδηγός για ρύθμιση, δόσεις, «κούρεμα»και αναστολή μέτρων

Νέο πλαίσιο διαχείρισης αποκτούν τα χρέη προς δήμους και δημοτικά νομικά πρόσωπα, καθώς επεκτείνεται η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, ακόμη και για περιπτώσεις όπου έχουν ήδη ληφθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η βασική αλλαγή αφορά οφειλές που ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ. Οι οφειλέτες – φυσικά και νομικά πρόσωπα – μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό του ν. 4738/2020, ανεξάρτητα από το αν τα χρέη τους βρίσκονται σε καθυστέρηση ή εξυπηρετούνται κανονικά.

Με την υπαγωγή στον μηχανισμό, το σύνολο της οφειλής (βασικό ποσό, πρόστιμα και προσαυξήσεις) μεταφέρεται στη φορολογική διοίκηση και αντιμετωπίζεται ως οφειλή προς το Δημόσιο, αποκλειστικά για τη διαδικασία ρύθμισης. Αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζονται οι όροι και τα εργαλεία του εξωδικαστικού μηχανισμού, που θεωρούνται πιο ευέλικτα σε σχέση με τις μέχρι σήμερα διαδικασίες των δήμων.

Η πλατφόρμα του εξωδικαστικού υπολογίζει αυτόματα την πρόταση ρύθμισης, με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στην πράξη, μπορεί να προβλέπονται έως 240 μηνιαίες δόσεις, ενώ υπάρχει και δυνατότητα μερικής διαγραφής της οφειλής, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει έως και το 75% της βασικής οφειλής.

Τι ισχύει αν έχουν ξεκινήσει κατασχέσεις

Ένα από τα βασικά σημεία της ρύθμισης είναι ότι δεν αποκλείονται οι οφειλέτες που έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικά μέτρα. Αντίθετα, μπορούν να ενταχθούν κανονικά στη διαδικασία.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, τα μέτρα αυτά «παγώνουν». Αν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία και υπογραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης, τα μέτρα αίρονται. Σε περίπτωση όμως που η ρύθμιση χαθεί ή ακυρωθεί, ο δήμος μπορεί να επανεκκινήσει άμεσα τις διαδικασίες είσπραξης.

Ποιες οφειλές εντάσσονται

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν διάφορες κατηγορίες χρεών προς δήμους, όπως:

-δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού

-πρόστιμα για πολεοδομικές ή άλλες παραβάσεις

-μισθώματα δημοτικών ακινήτων

-τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων

-λοιπές βεβαιωμένες οφειλές

Μέχρι σήμερα, πολλές από αυτές τις οφειλές οδηγούνταν σε κατασχέσεις χωρίς να υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός ρύθμισης, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανείσπρακτες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες

Η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό προϋποθέτει την τήρηση της ρύθμισης σε όλη τη διάρκειά της. Η μη καταβολή δόσεων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ρύθμισης και επαναφορά των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Επίσης, η διαδικασία βασίζεται σε πλήρη καταγραφή των οικονομικών στοιχείων του οφειλέτη. Εισοδήματα, ακίνητη περιουσία και τραπεζικά δεδομένα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της τελικής πρότασης.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού. Μετά την υποβολή, η διαδικασία εξελίσσεται αυτοματοποιημένα, με την πρόταση ρύθμισης να διαμορφώνεται από τον αλγόριθμο του συστήματος.

Εφόσον ο οφειλέτης αποδεχθεί τη ρύθμιση και τηρήσει τους όρους, η αποπληρωμή γίνεται σταδιακά, ενώ παράλληλα αποφεύγονται νέες ενέργειες αναγκαστικής είσπραξης. Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να μεταφέρει τη διαχείριση των δημοτικών οφειλών σε ένα πιο ενιαίο και λειτουργικό σύστημα, δίνοντας συγκεκριμένα εργαλεία ρύθμισης, αλλά και σαφείς υποχρεώσεις στους οφειλέτες που επιλέγουν να ενταχθούν.

