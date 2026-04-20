Ηράκλειο: Το κρουασάν έκρυβε… κοκαΐνη

Στη σύλληψη ενός 27χρονου άντρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά τον εντοπισμό μικροποσότητας κοκαΐνης μέσα σε τρόφιμο που προοριζόταν για κρατούμενους αλλοδαπούς, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε παραδώσει σακούλα με διάφορα είδη για κρατούμενους, μέσα στην οποία υπήρχε και κρουασάν. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αστυνομικούς -όπως προβλέπεται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση- εντοπίστηκε εντός της ζύμης μικροποσότητα κοκαΐνης.
Σύμφωνα με το Cretalive, ο 27χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη τελικά στην περιοχή της Παραλιακής. Μάλιστα, η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας, οι οποίοι, ενώ απολάμβαναν τη βόλτα τους, τον αναγνώρισαν.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
