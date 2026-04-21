ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.04.2026 20:02

Οι «ολυμπιονίκες» της φοροδιαφυγής: Το μεγαλοστέλεχος που απέκρυψε 3,2 εκατ. και η κομμώτρια με τα σχεδόν 500.000 ευρώ

Πάνω από 11.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις εντοπίστηκαν για φοροδιαφυγή το 2025, σύμφωνα με τον απολογισμό της ΑΑΔΕ, με την παραβατικότητα να αγγίζει το 30% των ελέγχων, δηλαδή περίπου 3 στις 10 περιπτώσεις οδηγούν σε διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν περίπου 48.000 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 180.000 φορολογικές παραβάσεις, αναδεικνύοντας τη συστηματική φύση της φοροδιαφυγής. Η εικόνα αυτή συνδέεται και με τα αυξημένα δημοσιονομικά έσοδα, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπερπλεονάσματος.

Την πιο ηχηρή ένδειξη της αποτυχίας περιορισμού του φαινομένου δίνει ο κλάδος της επισκευής οχημάτων. Περισσότερες από 6 στις 10 επιχειρήσεις (61%) εντοπίζονται με φορολογικές παραβάσεις — ποσοστό που δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί συγκυριακό. Ακολουθούν οι μεταφορές (58,1%), οι υπηρεσίες ενοικίασης (56,2%), ο χώρος της υγείας (54%) και οι λοιπές προσωπικές υπηρεσίες (50,3%).

Η εικόνα δεν βελτιώνεται ιδιαίτερα ούτε στους υπόλοιπους κλάδους: αγροτική παραγωγή (40,8%), χονδρεμπόριο (33,9%), εστίαση (32,4%), τουριστικά καταλύματα (31,6%) και λιανεμπόριο (29,3%). Ακόμη και όπου τα ποσοστά εμφανίζονται χαμηλότερα, δύσκολα μπορούν να χαρακτηριστούν αμελητέα.

Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά καταγράφονται και σε άλλους τομείς της οικονομίας, γεγονός που υπογραμμίζει τη διάχυση του προβλήματος.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η υψηλότερη παραβατικότητα εντοπίζεται στη Δυτική Ελλάδα με 39,9%, ακολουθούμενη από:

  • Πελοπόννησο: 39,6%
  • Θεσσαλία: 38,2%

Οι συγκεκριμένες περιφέρειες καταγράφουν τα μεγαλύτερα ποσοστά φοροδιαφυγής στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και χαρακτηριστικές περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής που εντόπισε η ΑΑΔΕ:

  • Στέλεχος επιχειρήσεων απέκρυψε 3,2 εκατ. ευρώ τη διετία 2019–2020
  • Ασφαλιστής δεν δήλωσε 500.000 ευρώ
  • Ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου απέκρυψε 470.000 ευρώ

Πάνω από 1.000 καλλιτένχες καλούν σε μποϊκοτάζ της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ: Massive Attack, Kneecap, Brian Eno υπογράφουν

