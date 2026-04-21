Φοροδιαφυγή χωρίς φρένο: Πρωταθλητές τα συνεργεία – Μεταφορές, ενοικιάσεις, υγεία, αγροτικά και εστίαση στις πρώτες θέσεις 

Παρά το μπαράζ ελέγχων και τη διαρκή προβολή των ψηφιακών «όπλων» της φορολογικής διοίκησης, η εικόνα που προκύπτει μόνο καθησυχαστική δεν είναι. Η φοροδιαφυγή όχι μόνο επιμένει, αλλά σε ορισμένους κλάδους φαίνεται να λειτουργεί σχεδόν ως… κανονικότητα, εκθέτοντας την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το προηγούμενο έτος είναι αποκαλυπτικά: 290.000 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, με καταλογισμούς φόρων και προστίμων που αγγίζουν τα 3,1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς κρύβεται μια λιγότερο ενθαρρυντική πραγματικότητα: σχεδόν ένας στους τρεις ελεγχόμενους εντοπίζεται με παραβάσεις, με το ποσοστό να ανεβαίνει στο 29,7%, υψηλότερα από το 2024. Με άλλα λόγια, η παραβατικότητα όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά διευρύνεται.

Συνεργεία στην κορυφή της «μαύρης λίστας»

Την πιο ηχηρή ένδειξη της αποτυχίας περιορισμού του φαινομένου δίνει ο κλάδος της επισκευής οχημάτων. Περισσότερες από 6 στις 10 επιχειρήσεις (61%) εντοπίζονται με φορολογικές παραβάσεις — ποσοστό που δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί συγκυριακό. Ακολουθούν οι μεταφορές (58,1%), οι υπηρεσίες ενοικίασης (56,2%), ο χώρος της υγείας (54%) και οι λοιπές προσωπικές υπηρεσίες (50,3%).

Η εικόνα δεν βελτιώνεται ιδιαίτερα ούτε στους υπόλοιπους κλάδους: αγροτική παραγωγή (40,8%), χονδρεμπόριο (33,9%), εστίαση (32,4%), τουριστικά καταλύματα (31,6%) και λιανεμπόριο (29,3%). Ακόμη και όπου τα ποσοστά εμφανίζονται χαμηλότερα, δύσκολα μπορούν να χαρακτηριστούν αμελητέα.

Έλεγχοι πολλοί, αποτέλεσμα περιορισμένο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι εκτός έδρας έλεγχοι —που θεωρητικά αιφνιδιάζουν περισσότερο— εμφανίζουν υψηλότερη παραβατικότητα (31,77%) σε σχέση με τους εντός έδρας (25,31%). Από τους 37.493 στοχευμένους ελέγχους, οι 25.798 πραγματοποιήθηκαν εκτός αρμοδιότητας, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως εκεί όπου η εποπτεία είναι πιο χαλαρή.

Σε επίπεδο περιοχών, η Θεσσαλονίκη συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο ελέγχων, ενώ Πάτρα και Πειραιάς καταγράφουν υψηλές επιδόσεις στην παραβατικότητα. Την ίδια ώρα, περιφέρειες όπως η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία κινούνται κοντά ή πάνω από το 40%, αποτυπώνοντας μια ευρεία γεωγραφική διάχυση του φαινομένου.

«Λουκέτα» που δεν αλλάζουν την εικόνα

Οι κυρώσεις παραμένουν αυστηρές στα χαρτιά: 680 επιχειρήσεις βρέθηκαν με αναστολή λειτουργίας και 293 με επιπλέον χρηματικές ποινές. Ωστόσο, η συχνότητα των παραβάσεων εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο τα μέτρα λειτουργούν αποτρεπτικά. Ενδεικτικό είναι ότι τα περισσότερα «λουκέτα» επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις εστίασης (40,44%), έναν κλάδο που παραδοσιακά παραμένει στο στόχαστρο χωρίς να παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση.

Ψηφιακά εργαλεία και… παλιές πρακτικές

Παρά την εισαγωγή εργαλείων όπως το ψηφιακό πελατολόγιο και την ενίσχυση των διασταυρώσεων, οι ελεγκτικές αρχές εξακολουθούν να εντοπίζουν κυκλώματα εικονικών τιμολογίων, αδήλωτες διαδικτυακές συναλλαγές και χρήση παραποιημένου λογισμικού. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν από τουριστικές επιχειρήσεις και βραχυχρόνιες μισθώσεις μέχρι social media δραστηριότητες, γεγονός που δείχνει ότι η φοροδιαφυγή μετασχηματίζεται, αλλά δεν υποχωρεί.

Υποθέσεις που αποκαλύπτουν το μέγεθος

Οι επιμέρους περιπτώσεις που εντοπίστηκαν επιβεβαιώνουν το εύρος του προβλήματος: εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια ευρώ αδήλωτων εισοδημάτων από επαγγελματίες και ιδιώτες σε όλη τη χώρα. Από ασφαλιστές και κομμώτριες μέχρι εργαζόμενους και μη επιτηδευματίες, η απόκρυψη εισοδημάτων φαίνεται να διαπερνά κοινωνικές και επαγγελματικές κατηγορίες.

Το ερώτημα παραμένει. Με τέτοια ποσοστά παραβατικότητας, το βασικό ερώτημα δεν είναι αν γίνονται έλεγχοι, αλλά αν αυτοί αρκούν για να αλλάξουν συμπεριφορές. Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία δείχνουν ότι η φοροδιαφυγή παραμένει δομικό χαρακτηριστικό της οικονομίας — και οι παρεμβάσεις, όσο εκτεταμένες κι αν είναι, δεν έχουν ακόμη καταφέρει να την ανατρέψουν.

