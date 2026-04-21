Νεαρός κυνηγός πήγε να σκοτώσει γαλοπούλες και του την «έπεσε» λύγκας – (Video)

Το κάρμα φαίνεται ότι έδρασε με τον δικό του τρόπο, όταν ένας έφηβος στο Ουισκόνσιν πήγε να κυνηγήσει γαλοπούλες, αλλά αντ΄αυτού του επιτέθηκε λύγκας.

Ο Carson Bender είχε «εγκατασταθεί» στη βάση ενός δέντρου για να στοχεύσει γαλοπούλες, όταν γύρισε και είδε τον ερυθρμό λύγκα να «στοχεύει» αυτόν.

Αντί για οποιαδήποτε άλλη κίνηση… έβγαλε το κινητό του για να τραβήξει βίντεο, στο οποίο το αιλουροειδές φαίνεται να ζυγίζει την επίθεσή του, πριν τελικά αρπάξει το χέρι του οπλισμένου κυνηγού.

Όπως είπε ο ίδιος, κατάφερε να ξεφύγει και να φύγει άρον άρον.

Μάλιστα, είπε ότι είχε δει το άγριο ζώο, αλλά επειδή ήταν αφοσιωμένος στο να πυροβολήσει μια γαλοπούλα δεν ήταν σίγουρος τι να κάνει.

Επέμενε ωστόσο πρώτα να πυροβολήσει τη γαλοπούλα, αστοχώντας για καλή της τύχη, και μετά να πάει στον γιατρό, όπου διαπιστώθηκαν κάποιες γρατζουνιές στον ώμο του.

«Μπορεί να ακούγεται χαζό, αλλά ήθελα να σκοτώσω εκείνη τη γαλοπούλα που πλησίαζε», είπε ο Bender. «Ήταν πολλή δράση σε μόλις ένα λεπτό περίπου, αλλά ποτέ δεν ένιωσα πραγματικά απειλή και λειτούργησα με το ένστικτό μου».

Ήταν τόση η μανία του να σκοτώσει τη γαλοπούλα, που την επόμενη μέρα πήγε ακριβώς στο ίδιο σημείο για να τη βρει.

Από το 1990, οι ερυθροί λύγκες ευθύνονται για μόλις 26 θανάτους ανθρώπων σε όλες τις ΗΠΑ — 21 ενήλικες και πέντε παιδιά — ενώ έχουν καταγραφεί επιπλέον 275 επιθέσεις μέχρι το 2025, σύμφωνα με τον οργανισμό Big Cat Rescue.

