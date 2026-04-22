Ιερόσυλος… κατά συρροή είχε «ρημάξει» τα παγκάρια στην Πέλλα

Με χειροπέδες κατέληξε ένας 56χρονος ιερόσυλος, ο οποίος είχε «ρημάξει» παγκάρια εκκλησιών στην περιοχή της Πέλλας.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς το απόγευμα της Τρίτης, όταν περίοικοι έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του και ειδοποίησαν την ΕΛ.ΑΣ. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, λίγη ώρα νωρίτερα είχε εισέλθει σε Ιερό Ναό και αφαίρεσε από το παγκάρι το ποσό των 20 ευρώ, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του και αποδόθηκε στους υπευθύνους.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά, ωστόσο, που ο 56χρονος «χτυπούσε» σε ναούς της περιοχής καθώς κατηγορείται για ακόμα δέκα περιπτώσεις κλοπών από παγκάρια που σημειώθηκαν την τελευταία διετία στην Πέλλα, από όπου αφαίρεσε συνολικά το ποσό των 300 ευρώ.

Μετά τη σύλληψή του, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Μενίδι: Εντολή για βίαιη προσαγωγή μαρτύρων στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου

Παράσυρση στη Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη – «Φαίνεται ότι κέρδισε τη μάχη για τη ζωή»

Θεσσαλονίκη: Ο… Ακύλας «ξετρύπωσε» την κοκαΐνη (video)