ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 15:45
22.04.2026 14:01

Ιερόσυλος… κατά συρροή είχε «ρημάξει» τα παγκάρια στην Πέλλα

22.04.2026 14:01
Με χειροπέδες κατέληξε ένας 56χρονος ιερόσυλος, ο οποίος είχε «ρημάξει» παγκάρια εκκλησιών στην περιοχή της Πέλλας.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς το απόγευμα της Τρίτης, όταν περίοικοι έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του και ειδοποίησαν την ΕΛ.ΑΣ. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, λίγη ώρα νωρίτερα είχε εισέλθει σε Ιερό Ναό και αφαίρεσε από το παγκάρι το ποσό των 20 ευρώ, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του και αποδόθηκε στους υπευθύνους.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά, ωστόσο, που ο 56χρονος «χτυπούσε» σε ναούς της περιοχής καθώς κατηγορείται για ακόμα δέκα περιπτώσεις κλοπών από παγκάρια που σημειώθηκαν την τελευταία διετία στην Πέλλα, από όπου αφαίρεσε συνολικά το ποσό των 300 ευρώ.

Μετά τη σύλληψή του, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 15:45
Χωρίς κατηγορία

Politico: Η λίστα του Τραμπ με τους «άτακτους» και τους… καλούς συμμάχους του στο ΝΑΤΟ

ΕΛΛΑΔΑ

«Υπήρχαν τσακωμοί πριν χωρίσουν, αλλά δεν είχαμε παρατηρήσει ανησυχητικά σημάδια», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προσωπική επίθεση Βούλτεψη στην Κοβέσι με αφορμή την… καταγωγή της – «Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου στην Ελλάδα»

