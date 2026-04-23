Θανατηφόρο τροχαίο στην Αχαΐα: Νεκρός 61χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αγροτικό

Τροχαίο δυστύχημα, με έναν νεκρό, σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (22/4) στη Δυτική Αχαΐα.

Το τροχαίο συνέβη στον δρόμο Νιφορέικα – Καλαμάκι, όταν ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με μια μηχανή που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 61χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές και διερευνώνται από τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Διαβάστε επίσης:

