Υπερταμείο, CVC και JPMorgan «βλέπουν» ενέργεια και υποδομές για νέες επενδύσεις

Οι τομείς-στόχοι για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπερταμείο, της CVC Capital Partners και της JPMorgan Chase, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

Περιγράφοντας τους τρεις βασικούς πυλώνες στρατηγικής, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, εστίασε στον μετασχηματισμό των θυγατρικών εταιρειών, στην ανάπτυξη εθνικών υποδομών και στις επενδύσεις στη νέα οικονομία. Όπως εξήγησε, στον πρώτο πυλώνα περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση μεγάλων έργων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των θυγατρικών, φέρνοντας ως παράδειγμα τον εκσυγχρονισμό του στόλου λεωφορείων του ΟΑΣΑ, με περισσότερα από 1.000 οχήματα να είναι πλέον ηλεκτρικά.

Αναφερόμενος στον δεύτερο πυλώνα, σημείωσε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, ώστε να προσελκυστούν νέοι επενδυτές σε τομείς όπως λιμάνια, αεροδρόμια, ενέργεια και ύδρευση. Για τον τρίτο πυλώνα, που αφορά την καθαρά επενδυτική δραστηριότητα, υπογράμμισε ότι διαμορφώνεται χαρτοφυλάκιο θεματικών funds με έμφαση στη λεγόμενη «νέα οικονομία».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι η δραστηριότητα συνεχίζεται κανονικά. Μεταξύ άλλων, σημείωσε την επικείμενη είσοδο επενδυτή στις ελληνικές αλυκές, την υλοποίηση τριών έως πέντε μεγάλων επενδύσεων στη νέα οικονομία μέσω του HIIF – με την πρώτη να αναμένεται τον επόμενο μήνα –, καθώς και την προώθηση διαγωνισμών για υποδομές, όπως περιφερειακά αεροδρόμια και λιμάνια, μεταξύ των οποίων το Λαύριο και η Ελευσίνα. Παράλληλα, προχωρά η ανάπτυξη επτά νέων έργων real estate και τουριστικών προορισμών, όπως η Διώρυγα της Κορίνθου.

Από την πλευρά του, ο Άλεξ Φωτακίδης, Managing Partner της CVC, εκτίμησε ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα υπάρξουν λιγότερες αλλά μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα. Όπως σημείωσε, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, η στρατηγική του ομίλου παραμένει ενεργή, με έμφαση στη στήριξη των εταιρειών και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. Οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ενέργεια και τα τρόφιμα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ΔΕΗ, επισημαίνοντας ότι η πορεία της τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό της σχέδιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Θεόδωρος Γιατράκος, Head of Financial Sponsors/PE της JP Morgan, εκτίμησε ότι η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ θα έχει θετική έκβαση, τονίζοντας ότι αντικατοπτρίζει τη συνολική μεταστροφή της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη, υπογράμμισε ότι αποτελεί σημαντική επενδυτική ευκαιρία, επισημαίνοντας ωστόσο πως η βασική πρόκληση για τους επενδυτές είναι η σωστή αποτίμηση των προοπτικών ανά κλάδο και η επιλογή των κατάλληλων επενδυτικών στόχων.

