Μάλτα: Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 30 Μαΐου

Ο πρωθυπουργός της Μάλτας ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 27/4, πρόωρες βουλευτικές εκλογές για τις 30 Μαΐου, λίγους μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας του.

Ο Εργατικός Ρόμπερτ Αμπέλα, 48 ετών, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ανακοίνωση ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της Μάλτας τη διάλυση του κοινοβουλίου και ότι θα είναι υποψήφιος για τρίτη συνεχή θητεία, υποσχόμενος «σταθερότητα» σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, κυρίως μεσούσης της σύγκρουσης στο Ιράν.

«Η χώρα μας χρειάζεται μια εκλεγμένη κυβέρνηση -με νέα θητεία- επικεντρωμένη μόνο στις ανάγκες της χώρας, δεδομένων όλων των προκλήσεων που υπάρχουν στο περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε -και οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι», δήλωσε.

In light of the current global realities and challenges ahead, our country needs a renewed mandate to move forward with stability. I will be recommending to H.E. President Myriam Spiteri Debono the dissolution of Parliament for a general election on May 30. — Robert Abela (@RobertAbela_MT) April 27, 2026

Αφότου αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Μαλτέζος πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να «προσφέρει την απαραίτητη σταθερότητα, όποια κι αν είναι η εξέλιξη της διεθνούς κατάστασης».

Το Εργατικό Κόμμα θέλει να εξασφαλίσει μια τέταρτη συνεχόμενη νίκη. Στην αντιπολίτευση, ο νέος αρχηγός του (συντηρητικού) Εθνικιστικού Κόμματος, Άλεξ Μποργκ, θα αντιμετωπίσει την πρώτη του εκλογική δοκιμασία.

