search
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.04.2026 23:01

Μάλτα: Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 30 Μαΐου

robert-abela

Ο πρωθυπουργός της Μάλτας ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 27/4, πρόωρες βουλευτικές εκλογές για τις 30 Μαΐου, λίγους μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας του.

Ο Εργατικός Ρόμπερτ Αμπέλα, 48 ετών, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ανακοίνωση ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της Μάλτας τη διάλυση του κοινοβουλίου και ότι θα είναι υποψήφιος για τρίτη συνεχή θητεία, υποσχόμενος «σταθερότητα» σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, κυρίως μεσούσης της σύγκρουσης στο Ιράν.

«Η χώρα μας χρειάζεται μια εκλεγμένη κυβέρνηση -με νέα θητεία- επικεντρωμένη μόνο στις ανάγκες της χώρας, δεδομένων όλων των προκλήσεων που υπάρχουν στο περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε -και οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι», δήλωσε.

Αφότου αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Μαλτέζος πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να «προσφέρει την απαραίτητη σταθερότητα, όποια κι αν είναι η εξέλιξη της διεθνούς κατάστασης».

Το Εργατικό Κόμμα θέλει να εξασφαλίσει μια τέταρτη συνεχόμενη νίκη. Στην αντιπολίτευση, ο νέος αρχηγός του (συντηρητικού) Εθνικιστικού Κόμματος, Άλεξ Μποργκ, θα αντιμετωπίσει την πρώτη του εκλογική δοκιμασία.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hormuz_new_123
famellos_2811_1920-1080_new
robert-abela
hormuz_1
charles-camilla
Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras papatavrou tsitsipas
stegastika daneia 77- new
kairos anoixi 88- new
areios_pagos_new
ilikiomenoi-new
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

hormuz_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

famellos_2811_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

robert-abela
ΚΟΣΜΟΣ

1 / 3