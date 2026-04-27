Μάριος Θεμιστοκλέους: «Φέτος θα γίνουν 5.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και 3.000 προσλήψεις επικουρικού» (audio)

Στην ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας αναφέρθηκε σήμερα ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Συγκεκριμένα, μέσα στο 2026 προβλέπονται 5.000 μόνιμες και 3.000 επικουρικές προσλήψεις ενώ οι γιατροί που θα μετακινούνται σε υγειονομικές δομές στα νησιά, θα έχουν πρόσθετη ενίσχυση 2.000 ευρώ, πέραν του μισθού τους.

Ο υφυπουργός, σε συνέντευξη του «Κανάλι Ένα 90,4 FM», αναφέρθηκε αναφέρθηκε στις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών με ιατρικό προσωπικό, ενόψει και της θερινής περιόδου. Όπως σημείωσε: «από τις περίπου 300 θέσεις στην Περιφέρεια και κυρίως στα νησιά, οι οποίες από τα χρόνια της κρίσης παρέμεναν άγονες, έχει πλέον καλυφθεί περίπου το 2/3».

Η βελτίωση αυτή επιτεύχθηκε μέσα από στοχευμένα κίνητρα για συγκεκριμένες ειδικότητες και συγκεκριμένες περιοχές, τα οποία, όπως ανέφερε, έχουν αποδώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Οι προσλήψεις

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στον προγραμματισμό των προσλήψεων για το 2026, τονίζοντας ότι προβλέπονται συνολικά 5.000 μόνιμες προσλήψεις και 3.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Όπως διευκρίνισε: «οι μόνιμες προσλήψεις καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από εργαζόμενους που ήδη υπηρετούν στο σύστημα ως επικουρικό προσωπικό».

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό έχει ήδη ανοίξει για την Αττική και θα προσληφθούν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και διαθέτουν σωστά δικαιολογητικά.

Παράλληλα, ο υφυπουργός ανέφερε ότι: «τις επόμενες ημέρες η πλατφόρμα ανοίγει και για την υπόλοιπη χώρα, καθώς και για τις υπόλοιπες ειδικότητες».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, στόχος είναι οι προσλήψεις αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 3 με 4 μήνες.

Το μέτρο προστασίας των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από τα Social Media

Ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην κυβερνητική πρωτοβουλία για τον περιορισμό της χρήσης των Social Media από παιδιά κάτω των 15 ετών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, με στόχο την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών. Όπως σημείωσε: «η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες της Ευρώπης που πρωτοστατούν σε αυτή τη συζήτηση, μαζί με τη Γαλλία».

Σημαντική αύξηση των διαθέσιμων ραντεβού στο ΕΣΥ

Ο κ. Θεμιστοκλέους στον αριθμό των πολιτών που κλείνουν ραντεβού, ο οποίος αυξάνεται κάθε μήνα. Όπως σημείωσε: «το σύστημα ξεκίνησε από περίπου 330.000 ραντεβού και σήμερα έχει φτάσει στις 550.000, καταγράφοντας μια πολύ σημαντική αύξηση. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τα διαθέσιμα ραντεβού και έχει δημιουργηθεί ένα πιο εύκολο σύστημα για τους πολίτες».

Μάλιστα όπως εξήγησε, καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των ραντεβού είχε η ίδια η ιατρική κοινότητα, καθώς οι γιατροί έδωσαν περισσότερα ραντεβού ανά εβδομάδα. Παράλληλα, οι πολίτες, βλέποντας ότι μπορούν πλέον να κλείσουν ραντεβού πιο εύκολα και πιο γρήγορα, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την υπηρεσία.

Μείωση χρόνου αναμονής στα ΤΕΠ από 9 σε 4,30 ώρες

Ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην πορεία του προγράμματος για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, επισημαίνοντας ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, ο μέσος χρόνος αναμονής ήταν περίπου 9 ώρες, ενώ σήμερα έχει μειωθεί στις 4 ώρες και 30 λεπτά. Όπως εξήγησε, ο μέσος αυτός χρόνος βρίσκεται πλέον στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον όγκο των περιστατικών, επισημαίνοντας ότι μόνο στην Αττική περίπου 600.000 έως 650.000 πολίτες επισκέπτονται τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών κάθε χρόνο.

Η αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, υπάρχει ήδη ένα πολύ μεγάλο δείγμα πολιτών που έχουν αξιολογήσει τη νοσηλεία τους. Όπως είπε: «περισσότεροι από 40.000 πολίτες έχουν συμμετάσχει στην αξιολόγηση». Υπενθύμισε ότι αξιολογούν και βαθμολογούν όσοι έχουν νοσηλευτεί τουλάχιστον μία ημέρα στα νοσοκομεία και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «σύμφωνα με τα στοιχεία, η γενική εικόνα είναι καλή, καθώς το 75% των πολιτών δήλωσε ότι η νοσηλεία ήταν καλή ή πολύ καλή».

Ο Υφυπουργός επισήμανε ότι η αξιολόγηση δεν αποτυπώνει μόνο τη γενική εικόνα, αλλά αναδεικνύει και συγκεκριμένα προβλήματα ανά νοσοκομείο, τα οποία μπορούν να διορθωθούν άμεσα. Ως παράδειγμα ανέφερε την καθαριότητα, σημειώνοντας ότι εάν ένα νοσοκομείο λάβει χαμηλή βαθμολογία σε αυτόν τον τομέα, ο διοικητής είναι υποχρεωμένος να παρέμβει ώστε να υπάρξει βελτίωση.

