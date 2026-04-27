ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 09:51
27.04.2026 09:25

OnlineGames: «Ήρθαν για να μείνουν» – Τα νέα socialmedia για GenZ και Alpha

Οι προοπτικές και οι προκλήσεις της αγοράς του online gaming στην Ελλάδα και διεθνώς βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

Όπως ανέφερε ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της Couch Heroes, αν και τα παραδοσιακά online games απευθύνονταν κυρίως σε ενήλικες, πλέον η αγορά στρέφεται δυναμικά και σε νεότερες ηλικίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα online games λειτουργούσαν ανέκαθεν ως «social media» για τους χρήστες, ωστόσο για τη Gen Z και τη Gen Alpha αποτελούν πλέον τα βασικά τους κοινωνικά δίκτυα. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη εξατομίκευσης του περιεχομένου ανά ηλικιακή ομάδα και όχι περιορισμού του. Αναφέρθηκε επίσης στις επενδυτικές προοπτικές της αγοράς, καθώς και στα χαρακτηριστικά των αθλητικών παιχνιδιών, επισημαίνοντας τις σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο υψηλού επιπέδου επιστημονικό και τεχνολογικό ανθρώπινο δυναμικό που δραστηριοποιείται διεθνώς στον χώρο, σημειώνοντας ότι σημαντικός αριθμός Ελλήνων επαγγελματιών εργάζεται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Όπως υπογράμμισε, είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η επιστροφή και η αξιοποίησή τους. Στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 25 studios, τα οποία διαμορφώνουν ένα δυναμικό και ταλαντούχο οικοσύστημα που χρειάζεται υποστήριξη. Κατέληξε ότι τα video games «ήρθαν για να μείνουν», καθώς η αγορά εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης με ιδιαίτερα υψηλές προοπτικές.

Από την πλευρά του, ο Nick Douzinas, Managing Director του Arcadium Fund, υπογράμμισε ότι τα online games αποτελούν πλέον για μία ολόκληρη γενιά τα νέα social media. Όπως ανέφερε, σε πλατφόρμες όπως το Roblox, πολλά παιδιά δεν συνδέονται μόνο για παιχνίδι, αλλά και για κοινωνικοποίηση.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο απαγόρευσης των κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 15 ετών, τόνισε την ανάγκη εκπαίδευσης των γονέων. Επισήμανε ότι η τρέχουσα περίοδος είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για επενδύσεις στον κλάδο του online gaming, ενώ υπογράμμισε τις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις και τη διαφοροποίηση του περιεχομένου των νέων παιχνιδιών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για παιχνίδια που σχετίζονται με την αρχαία Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό, επισημαίνοντας την ανάγκη για πιο αποτελεσματική χρηματοδότηση του τομέα.

Και οι δύο ομιλητές υπογράμμισαν τη σημασία της εκπαίδευσης των νέων στις σύγχρονες τεχνολογίες, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης των χρηματοδοτικών εργαλείων και της δικτύωσης μεταξύ των φορέων του οικοσυστήματος.

