Το… σύνθημα για την νίκη και την πρόκριση στο Final-4 κόντρα στη Βαλένθια, έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πριν σπάσει η έδρα των Ισπανών από τον Παναθηναϊκό.
Ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» πριν την έναρξη του Game 1, ανέβασε μία φωτογραφία από το παρελθόν και το… μέλλον, όπου ο Δημήτρης Διαμαντίδης δίνει το χέρι στον Ναν για να σηκωθεί από το παρκέ…
Συμβολικό αν λάβει κανείς υπόψιν την μέτρια φετινή χρονιά του Παναθηναϊκού και γι αυτό και ο Γιαννακόπουλος ανέβασε την φωτογραφία ΑΙ με το σύνθημα «η ώρα είναι τώρα».
Βγήκε σε καλό πάντως καθώς λίγες ώρες αργότερα, οι «πράσινοι» κέρδισαν με 68-67 και έσπασαν την έδρα της Βαλένθια, αποκτώντας προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά.
