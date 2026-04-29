Το… σύνθημα για την νίκη και την πρόκριση στο Final-4 κόντρα στη Βαλένθια, έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πριν σπάσει η έδρα των Ισπανών από τον Παναθηναϊκό.

Ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» πριν την έναρξη του Game 1, ανέβασε μία φωτογραφία από το παρελθόν και το… μέλλον, όπου ο Δημήτρης Διαμαντίδης δίνει το χέρι στον Ναν για να σηκωθεί από το παρκέ…

Συμβολικό αν λάβει κανείς υπόψιν την μέτρια φετινή χρονιά του Παναθηναϊκού και γι αυτό και ο Γιαννακόπουλος ανέβασε την φωτογραφία ΑΙ με το σύνθημα «η ώρα είναι τώρα».

Βγήκε σε καλό πάντως καθώς λίγες ώρες αργότερα, οι «πράσινοι» κέρδισαν με 68-67 και έσπασαν την έδρα της Βαλένθια, αποκτώντας προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: «Μαγεία» ο πρώτος ημιτελικός, και όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς στη Γερμανία



Παναθηναϊκός AKTOR: Χειρουργήθηκε ο Κώστας Σλούκας – Μάχη με τον χρόνο για να προλάβει το Final Four της Euroleague



Euroleague: Πράξη πρώτη στα προημιτελικά με Ολυμπιακός-Μονακό και Βαλένθια-Παναθηναϊκός