Πρωτομαγιά: Αλλαγές στα δρομολόγια των πλοίων λόγω της απεργίας της ΠΝΟ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά η ΠΝΟ την Πρωτομαγιά.

Η απεργία αφορά σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Η απεργιακή κινητοποίηση θα αρχίσει από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και θα διαρκέσει έως τις 11 το βράδυ της Παρασκευής.

Για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα, αυτά μεταφέρονται είτε για Πέμπτη, είτε για αργά το βράδυ της Παρασκευής μετά τη λήξη της απεργίας.

Οι επιβάτες και ειδικά όσοι έχουν κλείσει εισιτήρια, θα πρέπει να ενημερωθούν από τις ναυτιλιακές εταιρείες στα λιμεναρχεία για να τη μετάθεση των δρομολογίων, ή αν χρειάζεται αλλαγή στα εισιτήριά τους, ανάλογα και με το δρομολόγιο.

Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών που «χτυπούσε» πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση για τις αιτήσεις έως τις 3 Μαΐου – Συνεχίζονται τα προβλήματα με την πλατφόρμα

Καλαμάτα: Θρίλερ με τη δολοφονία σε στάβλο – Σεσημασμένο για ναρκωτικά το θύμα