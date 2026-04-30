search
ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 14:31
search
MENU CLOSE
TRAVEL

Tο Ποντίκι Web

30.04.2026 12:40

FedHATTA: Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες την Πρωτομαγιά

Συγκρατημένη εμφανίζεται η ταξιδιωτική κίνηση για την Πρωτομαγιά, σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφουν τουριστικά γραφεία-μέλη των Συνδέσμων της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA), με την αγορά να κινείται χωρίς ενιαία δυναμική και με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά προορισμό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επιφυλακτικότητα που είχε καταγραφεί και κατά την περίοδο του Πάσχα συνεχίζεται, με τους ταξιδιώτες να κινούνται πιο προσεκτικά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ταξίδια μεγαλύτερης διάρκειας ή υψηλότερου κόστους.

Στους προορισμούς εντός Ελλάδας, η εικόνα της ζήτησης είναι μεικτή. Ορισμένα τουριστικά γραφεία καταγράφουν καλύτερη κίνηση σε σχέση με πέρυσι που φτάνει έως και το +44%, ιδιαίτερα σε προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας. Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα, Ναύπλιο και Πρέβεζα περιλαμβάνονται στις επιλογές που συγκεντρώνουν ενδιαφέρον, καθώς οι εκδρομείς αναζητούν προορισμούς προσβάσιμους οδικώς και πιο εύκολα διαχειρίσιμους οικονομικά.

Η τάση προς την ηπειρωτική Ελλάδα ενισχύεται και από το γεγονός ότι το ακτοπλοϊκό πρόγραμμα δεν διευκολύνει ιδιαίτερα τις σύντομες μετακινήσεις για το συγκεκριμένο διάστημα, περιορίζοντας τη δυναμική των νησιωτικών αποδράσεων και επιβαρύνοντας περαιτέρω το συνολικό κόστος του ταξιδιού.

Στους υπόλοιπους ελληνικούς προορισμούς η κινητικότητα παραμένει ήπια, κάτι που αποδίδεται στις ανατιμήσεις και στη συγκράτηση των δαπανών από την πλευρά των ταξιδιωτών.

Πιο υποτονική εμφανίζεται η ζήτηση για ταξίδια στο εξωτερικό, με ορισμένα τουριστικά γραφεία να καταγράφουν αισθητή υποχώρηση, έως και -30%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Παρά τη γενικότερη επιφυλακτικότητα, εξακολουθεί να υπάρχει ενδιαφέρον για επιλεγμένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως η Γαλλική Ριβιέρα, η Σκωτία, η Κροατία, η Αλσατία και οι λίμνες της βόρειας Ιταλίας, ενώ κίνηση καταγράφεται και προς την Κωνσταντινούπολη.

Στα οδικά ταξίδια εκτός Ελλάδας, ενδιαφέρον εμφανίζει και η Λίμνη Οχρίδα.

Ο πρόεδρος της FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης, δήλωσε: «Η ζήτηση για την Πρωτομαγιά αποτυπώνει μια αγορά που εξακολουθεί να λειτουργεί με προσοχή και επιλεκτικότητα. Οι Έλληνες ταξιδιώτες δεν έχουν σταματήσει να αναζητούν αποδράσεις, ωστόσο η ακρίβεια, η διεθνής αβεβαιότητα και το γεγονός ότι δεν πρόκειται για ένα καθαρό τριήμερο για όλους, περιορίζουν την ένταση της ζήτησης. Η ηπειρωτική Ελλάδα και οι οδικοί προορισμοί φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, καθώς προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και πιο ελεγχόμενο κόστος. Αντίθετα, τα ταξίδια στο εξωτερικό κινούνται πιο συγκρατημένα, με την αγορά να αναμένει το επόμενο διάστημα μια πιο καθαρή εικόνα για την πορεία της θερινής περιόδου».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eydap-psitaleia
BUSINESS

charles_trump
ΚΟΣΜΟΣ

samsung
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

abc_new
MEDIA

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

dora pavlopoulos farantouris tzakri
ΚΑΛΧΑΣ

dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

albaffo
CUCINA POVERA

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

