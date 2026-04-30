Ρομποτικοί σκύλοι που φορούν ρεαλιστικές μάσκες σιλικόνης παγκοσμίως γνωστών προσωπικοτήτων, όπως ο Έλον Μασκ, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο Τζεφ Μπέζος και ο Κιμ Γιονγκ Ουν, περιφέρονται στο μουσείο Neue Nationalgalerie του Βερολίνου.

Η εγκατάσταση, με τίτλο «Regular Animals», αποτελεί δημιουργία του Αμερικανού καλλιτέχνη Beeple. Στόχος του έργου είναι να εξερευνήσει πώς «το νόημα, η πατρότητα και η πολιτιστική αξία διαμεσολαβούνται όλο και περισσότερο από αόρατες τεχνολογικές υποδομές».

Η… «αφόδευση» της τέχνης και τη τεχνητή νοημοσύνη

Πέρα από την απλή περιπλάνηση στον χώρο, τα ρομπότ-σκύλοι περιστασιακά «αφοδεύουν» εκτυπωμένες εικόνες του περιβάλλοντός τους. Οι εικόνες αυτές έχουν καταγραφεί προηγουμένως από ενσωματωμένες κάμερες και υποβάλλονται σε επεξεργασία από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Το λογισμικό επανερμηνεύει τα δεδομένα σύμφωνα με το πολιτιστικό, καλλιτεχνικό ή ιδεολογικό «στυλ» που σχετίζεται με την προσωπικότητα που εκπροσωπεί κάθε ρομπότ. Όλα τα prints διανέμονται δωρεάν στους επισκέπτες του μουσείου.

«Το έργο σηματοδοτεί μια νέα φάση στην πρακτική του Beeple, επεκτείνοντας την ενασχόλησή του με την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή κουλτούρα σε ένα πλήρως εμβυθιστικό, φυσικό-ψηφιακό υβριδικό περιβάλλον με ρομποτική», ανέφερε το μουσείο σε επίσημη δήλωσή του.

Μια κοινωνικοπολιτική αλληγορία για την εξουσία

Μέσα από ανθρωπόμορφες φιγούρες ζώων που φέρουν τα κεφάλια παγκόσμια αναγνωρίσιμων προσωπικοτήτων, ο Beeple δημιουργεί μια κοινωνικοπολιτική αλληγορία των σύγχρονων δομών εξουσίας. Αυτή είναι η πρώτη φορά που έργο του καλλιτέχνη παρουσιάζεται στη Γερμανία.

Ποιος είναι ο Beeple;

Ο Beeple, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Mike Winkelmann, δήλωσε ότι το έργο του – το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην Art Basel Miami Beach 2025 – δείχνει πώς η σύγχρονη αντίληψη διαμορφώνεται από αλγορίθμους και τεχνολογικές πλατφόρμες.

«Ο Mark Zuckerberg και ο Elon Musk κατέχουν αλγορίθμους που ελέγχουν τι βλέπουμε και αποφασίζουν πώς βλέπουμε τον κόσμο. Όταν θέλουν να κάνουν μια αλλαγή, δεν χρειάζεται να ασκήσουν πίεση στον ΟΗΕ ή να πάνε στο Κογκρέσο· απλώς κάνουν την αλλαγή», εξήγησε ο καλλιτέχνης.

Ο Beeple, με έδρα τη Νότια Καρολίνα, θεωρείται πρωτοπόρος του κινήματος “everyday” στα τρισδιάστατα γραφικά (3D graphics). Για χρόνια, δημιουργεί και δημοσιεύει online μια εικόνα κάθε μέρα, χωρίς να έχει χάσει ούτε μία.

