Το σπίτι δεν είναι απλά μία επένδυση, είναι ο πυρήνας της οικογένειας και χρειάζεται τη φροντίδα μας

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Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος στον οποίο τελειώνει τη μέρα της μια οικογένεια.

Είναι οι αναμνήσεις όλων εκείνων των μικρών πραγμάτων που κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. Όπως το άρωμα του καφέ που γεμίζει την κουζίνα, τα γέλια στο σαλόνι, οι φίλοι που μοιραζόμαστε χαρούμενες στιγμές, τα γενέθλια, οι γιορτές και οι προσωπικές στιγμές της οικογένειας.

Είναι τα μέρος που μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας, να ξεκουραστούμε, να ονειρευτούμε, να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή.

Το σπίτι δηλαδή είναι ο θεμέλιος λίθος της οικογένειας, αλλά όσο στιβαρός και αν είναι, μεγαλώνει και αυτός μαζί μας και για να μπορέσει να συνεχίσει να στηρίζει τις ανάγκες και τα όνειρα μας χρειάζεται και αυτός φροντίδα, προσοχή και μια αίσθηση ασφάλειας που μας επιτρέπει να ζούμε χωρίς άγχος. Γιατί όταν ξέρεις ότι το σπίτι σου είναι προστατευμένο, μπορείς να συνεχίσεις να γράφεις τις πιο όμορφες ιστορίες σου χωρίς απρόοπτα, χωρίς περιττές έγνοιες – μόνο με χώρο για όσα κάνουν τη ζωή σου πιο φωτεινή.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Eurolife FFH πιστή στη δέσμευσή της να βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους ασφαλισμένους της, προσφέρει δύο προγράμματα ασφάλισης κατοικίας, ενισχύοντας έτσι τις λύσεις που προσφέρει για την προστασία του σπιτιού. Με στόχο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων που την εμπιστεύονται καθημερινά, παρουσιάζει τα My Home First Standard και My Home First Plus, δύο προγράμματα που συνδυάζουν ουσιαστική κάλυψη και περισσότερες επιλογές.

Τι προσφέρουν τα προγράμματα My Home First Standard και My Home First Plus

Το My Home First Standard απευθύνεται σε ιδιοκτήτες μόνιμων ή εξοχικών κατοικιών, οι οποίοι επιθυμούν ασφάλιση για το κτίριο ή για το κτίριο και το περιεχόμενο της κατοικίας, αλλά και σε δανειολήπτες στεγαστικών δανείων που αναζητούν τις βασικές καλύψεις που απαιτούνται, επωφελούμενοι παράλληλα και από τη μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Με την ενσωμάτωση των φυσικών καταστροφών στο βασικό πακέτο, το πρόγραμμα προσφέρει πλέον ακόμη πιο ολοκληρωμένη προστασία. Παράλληλα, εμπλουτίζεται με σημαντικές καλύψεις, όπως έξοδα άντλησης υδάτων, έξοδα σε προσωρινή κατοικία, έξοδα & ζημιές μεταφοράς, ενοίκιο προσωρινής κατοικίας & απώλεια ενοικίων, έξοδα δημοσίων αρχών & επεκτάσεις σε υπαίθριες εγκαταστάσεις & αντικείμενα στην ύπαιθρο, καθώς και προστασία από καθίζηση εδάφους και βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών. Επιπλέον, υπηρεσίες όπως η επισκευή ζημιών Eurolife FFH Repair και η συμβουλευτική υπηρεσία βοήθειας ενισχύουν την καθημερινή ασφάλεια των ασφαλισμένων. Τα προαιρετικά πακέτα προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και περιλαμβάνουν ενδεικτικά διαρροή νερού και θραύση σωληνώσεων, με διεύρυνση ηλικίας έως 45 έτη, αστική ευθύνη (από καλυπτόμενο κίνδυνο), κάλυψη δόσης δανείου και κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης κατοικίας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Το My Home First Plus απευθύνεται σε όσους επιθυμούν μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλιση κατοικίας, καλύπτοντας όχι μόνο το κτίριο και το περιεχόμενο, αλλά και βελτιώσεις του κτιρίου ή και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Είναι ιδανικό για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές που θέλουν να αισθάνονται ασφαλείς απέναντι σε κάθε απρόοπτο, μικρό ή μεγάλο.

Το βασικό πακέτο προσφέρει πλέον διευρυμένες επιλογές προστασίας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κάλυψη προσωρινής κατοικίας, υπηρεσία άμεσης επέμβασης, διαρροή νερού και θραύση σωληνώσεων, με διεύρυνση ηλικίας έως 45 έτη, κάλυψη απώλειας εισοδήματος από καλυπτόμενο κίνδυνο (φωτοβολταϊκά στη στέγη) και επεκτάσεις σε υπαίθριες εγκαταστάσεις & αντικείμενα στην ύπαιθρο. Παράλληλα, στα προαιρετικά πακέτα προβλέπονται καλύψεις όπως αντικατάσταση κλειδαριών, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών, θραύση καθρεφτών & εσωτερικών γυάλινων επιφανειών, γενική αστική ευθύνη κατοικίας βραχυχρόνιας μίσθωσης, δόση δανείου και κάλυψη από κάθε άλλο τυχαίο γεγονός.

Με τα προγράμματα My Home First, η Eurolife FFH επιβεβαιώνει ότι η ασφάλιση κατοικίας δεν είναι απλώς μια τυπική κάλυψη, αλλά μια ουσιαστική πράξη φροντίδας. Γιατί το σπίτι είναι ο χώρος που φιλοξενεί την καθημερινότητα, τους ανθρώπους και τις στιγμές που αξίζουν την καλύτερη δυνατή προστασία.

Προστασία που διαμορφώνεται γύρω από τις δικές σου ανάγκες

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας My Home First Standard και My Home First Plus, της Eurolife FFH προσφέρουν ουσιαστικές βασικές καλύψεις καθώς και τη δυνατότητα να επιλέξεις προαιρετικά πρόσθετα πακέτα, ώστε η προστασία του σπιτιού σου να είναι απολύτως προσαρμοσμένη στις προτεραιότητές σου.

Ανάλογα με το πρόγραμμα και τα πρόσθετα προαιρετικά πακέτα που έχουν επιλεγεί, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα απροόπτων, όπως:

ζημιές από πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, κακόβουλες ενέργειες

βραχυκύκλωμα, θραύση σωληνώσεων, διαρροή νερού, έξοδα άντλησης υδάτων

κάλυψη για υπαίθριες εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη, νομική προστασία και πολλά ακόμη

Και για όλα αυτά που βρίσκονται μέσα στο σπίτι μας, υπάρχει το Sweet Home Content. Ένα πρόγραμμα ασφάλισης περιεχομένου που απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές και που προστατεύει όλα όσα έχεις επιλέξει με φροντίδα – από πυρκαγιά, κλοπή και έκρηξη μέχρι βραχυκύκλωμα και αλλοίωση τροφίμων.

Το Sweet Home Content παραμένει πραγματικά προσιτό, με κόστος που ξεκινά από €35 το χρόνο για κύρια κατοικία και από €45 για εξοχική. Μπορεί επίσης να ενισχυθεί με προαιρετικά πρόσθετα πακέτα, ώστε η κάλυψη να γίνει όσο πλήρης θέλεις.

Προνόμια των ασφαλιστικών προγραμμάτων κατοικίας της Eurolife FFH

✔ Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες

αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων με νέα

κάλυψη κόστους επισκευών

άμεση επέμβαση 24/7 σε έκτακτη ανάγκη

δίκτυο συνεργείων με 6μηνη εγγύηση εργασιών

✔ Άμεση αποζημίωση έως €10.000

Η Eurolife FFH προσφέρει γρήγορη και απλή διαδικασία αποζημίωσης για ζημιές κατοικίας, για ποσά αποζημίωσης έως €10.000.

✔ Περισσότερες εκπτώσεις με το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+

Όσο περισσότερα προγράμματα συνδυάζεις, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση κερδίζεις. Μια προσέγγιση που επιβραβεύει την εμπιστοσύνη και κάνει την προστασία πιο οικονομική.

✔ Μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως 20%

Με την κατάλληλη κάλυψη (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρες) και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείς να μειώσεις τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέχρι και 20%.

✔ Καλύψεις με μηδενική συμμετοχή

Σε επιλεγμένες καλύψεις, η Eurolife FFH αναλαμβάνει 100% το κόστος, χωρίς καμία δική σου συμμετοχή.

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