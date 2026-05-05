Πρόγραμμα Μαΐου – Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

3,10,17,24,31.05 || Θεατρική διαδρομή «Επόμενη Στάση: Γκαζοχώρι» | Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων και η Ομάδα Θεάτρου Ανεμόμυλοι μας καλούν να ζήσουμε, για τρίτη σεζόν, τη γειτονιά του Γκαζιού…αλλιώς! Τις Κυριακές του Μαΐου, η θεατρική διαδρομή «Επόμενη Στάση: Γκαζοχώρι» επιστρέφει για να μας αποκαλύψει και να μας θυμίσει ξανά την ιστορία του Γκαζοχωρίου, όπως ονομαζόταν παλαιότερα η συνοικία γύρω από το εργοστάσιο.

08-10.05 || World Of Beer Festival 2026 | Το πιο δροσερό φεστιβάλ της άνοιξης επιστρέφει με αμέτρητες ετικέτες μπύρας από κορυφαίες ζυθοποιίες Ελλάδας και εξωτερικού, μικροζυθοποιίες και νομάδες, από lager και pils μέχρι ιδιαίτερες craft με λεβάντα ή μαστίχα. Live μουσική με 9 acts, stand-up comedy που υπόσχεται πολύ γέλιο, beer talks & tastings με experts, cocktails και food pairings, αλλά και Game Zone με ομαδικά παιχνίδια και fun activities.

15-17.05 || Comicdom CON Athens 2026 | Το μεγαλύτερο φεστιβάλ comics της Αθήνας κλείνει 20 χρόνια και επιστρέφει με ελεύθερη είσοδο, επετειακές εκθέσεις και τιμώμενο καλλιτέχνη τον Αντώνη Βαβαγιάννη. Artists Alley με 200+ δημιουργούς, bazaar, διεθνείς καλεσμένοι όπως ο David LLoyd, συν-δημιουργός του εμβληματικού V for Vendetta, cosplay, προβολές animation και δράσεις για όλους συνθέτουν ένα τριήμερο που δεν χάνεται.

17.05 || Διαδραστική ξενάγηση στο ΒΜΦ για οικογένειες με παιδιά 6–10 ετών | Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2026 και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μία διαδραστική περιήγηση στους χώρους του παλιού εργοστασίου. Μαζί εξερευνούν τα «κίτρινα κουτιά» της αισθητηριακής διαδρομής, αγγίζουν μηχανήματα του 19ου αιώνα, ανακαλύπτουν μία ατμομηχανή σε λειτουργία και σέρνουν ένα βαγονέτο μέσα στα κτίρια παραγωγής. Το παιχνίδι και η εξερεύνηση γίνονται ο πιο διασκεδαστικός και πρωτότυπος τρόπος γνωριμίας με την ιστορία και τη λειτουργία του εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας.

21-22.05 || Φιλανθρωπία 2.0 | Θεσμικό πλαίσιο, οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών και σχέσεις με το κράτος | Το HIGGS παρουσιάζει για 4η συνεχόμενη χρονιά το συνέδριο «Φιλανθρωπία 2.0», το κορυφαίο σημείο συνάντησης και διαλόγου για την Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας οργανώσεις, ιδρύματα, επιχειρήσεις και φορείς σε μια κοινή πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης και δικτύωσης. Με επίκεντρο το θεσμικό πλαίσιο και τις σχέσεις με το κράτος, το συνέδριο αναδεικνύει ζητήματα διαφάνειας, βιωσιμότητας και ανεξαρτησίας, συμβάλλοντας σε έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της Κοινωνίας των Πολιτών.

22-23.05 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ 2026 | Οι Ρίζες, με τις παραδοσιακές μουσικές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ανοίγουν την αυλαία και του φετινού συναυλιακού καλοκαιριού και μας ενώνουν ξανά σε έναν απέραντο κυκλικό χορό. | Παίζουν οι: Φώνισσες, Πάλκο, Ζυγιά Αλάι, Καφαντάρδες, Νίκος Οικονομίδης & Κυριακή Σπανού, Άγγελοι του Τσιτσάνη, Ασυμμάζευτοι, Ζευκαλήδες, Κανάρια, Μάρθα Φριντζήλα.

24.05 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών | Αφιερωμένη στον Γιάννη Αρτόπουλο | Τα σωματεία Σ.Τ.Α.Ζ.Ο.Ε. και Σ.Ε.Τ.Θ., μαζί με την οικογένεια του ελληνικού τραγουδιού, ενώνουν δυνάμεις σε μια βραδιά μνήμης και αλληλεγγύης για τον τεχνικό ήχου που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας το 2025. Μια συναυλία με στόχο τη στήριξη της οικογένειας και την ανάδειξη της σημασίας της ασφάλειας και των ανθρώπινων συνθηκών εργασίας στον χώρο του θεάματος. | Συμμετέχουν οι: Μελίνα Ασλανίδου, Μυρτώ Βασιλείου, Φωτεινή Δάρρα, Δραμαμίνη, Μαρία Κηλαηδόνη, Δημήτρης Μυστακίδης, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας, Απόστολος Ρίζος, Το Σφάλμα, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Rave, Υπόγεια Ρεύματα, Locomondo, Sadahzinia

24.05 || Εικαστικά εργαστήρια για παιδιά στο ΒΜΦ | Η αγαπημένη σειρά εικαστικών εργαστηρίων επιστρέφει για παιδιά 3 – 10 ετών. Από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο, μία Κυριακή τον μήνα, τα παιδιά εμπνέονται από τον βιομηχανικό χώρο του παλιού εργοστασίου, γνωρίζουν τις πρώτες ύλες του και πειραματίζονται με υλικά όπως μέταλλο, κάρβουνο, χαρτί και ανακυκλώσιμα πλαστικά, δημιουργώντας τα δικά τους έργα μέσα από ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια ανά ηλικιακή ομάδα.

25–31.05 || Athens Jazz 2026 | Το Athens Jazz κλείνει 25 χρόνια και επιστρέφει με επετειακή διάθεση και ελεύθερη είσοδο. Είκοσι σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό αποκαλύπτουν την τζαζ της εποχής μας, γκρεμίζοντας κάθε κανόνα και κλισέ. Για μια ολόκληρη εβδομάδα, η Τεχνόπολη γεμίζει live εμφανίσεις, φρέσκους ήχους και ενέργεια που δεν περιορίζεται σε ταμπέλες, αλλά και μια σειρά από παράλληλες, εορταστικές δράσεις που εμπλουτίζουν τη φεστιβαλική εμπειρία, όπως φωτογραφική έκθεση, προβολή μουσικού ντοκιμαντέρ, jazz for kids με εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις για παιδιά και διαδραστικές εκθέσεις. Μια μεγάλη επετειακή γιορτή που δεν λειτουργεί απλώς σαν αναδρομή, αλλά ως δυναμική δήλωση συνέχειας.

25–31.05 || The Meet Market #JazzEdition | Στο πλαίσιο του Athens Jazz | Η αγαπημένη αγορά της πόλης συναντά το επετειακό 25ο Athens Jazz και στήνει τη μεγαλύτερη jazz γιορτή του καλοκαιριού στην Τεχνόπολη! Πάνω από 100 εκθέτες, street food & cocktails, dj sets, δραστηριότητες για παιδιά και αμέτρητα χρώματα δημιουργικότητας συνθέτουν μια ανοιχτή γιορτή τοπικής επιχειρηματικότητας και καλοκαιρινών vibes. | Είσοδος Ελεύθερη.

*Όλες οι δράσεις του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, υλοποιούνται με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

**Βρείτε ξεχωριστά δώρα στο Πωλητήριο για μικρούς και μεγάλους. Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά άλλα… Τηλ: 210 3460981 | Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή 10.00-18.00 | E-mail: [email protected].

***Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας με τον πιο δημιουργικό τρόπο! Η ανακαινισμένη και απόλυτα ασφαλής παιδική χαρά, το υπαίθριο Gym park, το Skywalk ή αλλιώς ο υπερσύγχρονος χώρος παιχνιδιού και διάδρασης για παιδιά κάθε ηλικίας και φυσικά μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα πλούσιο γεύμα σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και βιομηχανική αισθητική, το Technopolis Café.

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-technopolis.gr.

ΤεχνόποληΔήμουΑθηναίων

Πειραιώς 100, Γκάζι

213 0109300

athens-technopolis.gr

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Τεχνόπολης στα social media:

Facebook: @technopoliscityofathens

Instagram: @technopolis_athens

YouTube channel: Technopolis City of Athens