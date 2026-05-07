ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 12:14
Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

07.05.2026 11:14

Τέλη Μαΐου στην Ολομέλεια οι προτάσεις Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Θα ακολουθήσει η συζήτηση για την Εξεταστική

Τέλη Μαΐου και αρχές Ιουνίου θα μπουν προς συζήτηση στην Ολομέλεια οι προτάσεις των κομμάτων για Προανακριτική και Εξεταστική, σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, μετά τη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής

Ειδικότερα, οι δύο προτάσεις για Προανακριτική Επιτροπή για τους Σπήλιο Λίβανο και Φωτεινή Αραμπατζή (ΟΠΕΚΕΠΕ) που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά  αναμένεται να συζητηθούν στα τέλη Μαΐου. Η ακριβής ημερομηνία θα προσδιοριστεί στην προσεχή Διάσκεψη των Προέδρων την ερχόμενη Πέμπτη. Σημειώνεται πως την Δευτέρα 11 Μαΐου συμπληρώνεται το 7ήμερο από την πρόταση που κατατέθηκε τελευταία (αυτή των ΣΥΡΙΖΑ και ΝεΑρ).

Σε ό,τι αφορά την πρόταση για Εξεταστική που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των υποκλοπών, ο Πρόεδρος της Βουλής θα κάνει εισήγηση να μπει προς συζήτηση το συντομότερο, μετά τη συζήτηση για Προανακριτική. Επομένως υπολογίζεται ότι η συζήτηση αυτή θα γίνει στις αρχές Ιουνίου.

Κανονισμός της Βουλής και Πόθεν Έσχες

Επίσης, ο Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε πως έστειλε επιστολές και στους 297 βουλευτές ζητώντας τους μέχρι τις 30 Ιουνίου να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για την αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής.

Τέλος, έγινε γνωστό ότι την προσεχή Δευτέρα θα δοθούν στη δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των βουλευτών για τη χρήση του 2024.

