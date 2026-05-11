«UTOPIA. Η ποιητική των συνόρων. Βερολίνο – Λευκωσία»: Η νέα ταινία της Βουβούλας Σκούρα στην Tαινιοθήκη της Ελλάδος

Στις 15 Μαΐου (8.00 μ.μ.), στην Tαινιοθήκη της Ελλάδος, θα προβληθεί σε αθηναϊκή πρεμιέρα η ταινία της Βουβούλας Σκούρα UTOPIA. Η ποιητική των συνόρων. Βερολίνο – Λευκωσία (2025).

Μετά την πρόσφατη βράβευσή της με τον Τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για τη συμβολή της στον κινηματογράφο και τον ελληνικό πολιτισμό, η σημαντική εικαστικός και σκηνοθέτιδα παρουσιάζει σε πρώτη προβολή στην Αθήνα τη νέα της, ιδαίτερα επίκαιρη σήμερα, ταινία η οποία είναι αφιερωμένη στην ελληνοκύπρια ποιήτρια Νίκη Μαραγκού. Το σενάριο υπογράφει η Πολίνα Ταμπακάκη η οποία έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ποιήτρια.

Ένα μοναδικό έργο για την Κύπρο και το Βερολίνο, την Αμμόχωστο, τη διχοτομημένη Λευκωσία, για τους διαχωρισμούς, τα σύνορα, την ανθρώπινη περιπλάνηση και τον εκτοπισμό, τις διαιρεμένες γαίες και τους τόπους εξορίας. Όταν η οπτική ποίηση χαρτογραφεί τα σημάδια των ανθρώπων στον τόπο και το χρόνο…

Το UTOPIA. Η ποιητική των συνόρων. Βερολίνο – Λευκωσία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος και του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας -Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και αποτελεί μία παραγωγή της Πολιτιστικής εταιρείας ΕPOPSIS.

Η προβολή της ταινίας στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία

με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης παρουσία της δημιουργού, ενώ θα παρευρεθεί ο Σταύρος Αυγουστίδης, πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Μαζί, θα παρουσιαστεί και η παλαιότερη βίντεο-εγκατάσταση της Β. Σκούρα για την ποιήτρια Νίκη Μαραγκού με τίτλο Νίκη Μαραγκού: Επιφάνειες νερού (2012) που ουσιαστικά συνεχίζεται με το UTOPIA.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «UTOPIA. Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ: ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ»

Η Αρχή. Με ένα μονοπλάνο, εικόνες της Αμμοχώστου, την ώρα που ακούμε το κείμενο της Νίκης Μαραγκού από τον Πύρρο Θεοφανόπουλο, ενώ το βλέμμα της Νιόβης Χαραλάμπους περιγράφει την εγκαταλελειμμένη πόλη, συνθέτοντας εικόνες και μυστικούς συνειρμούς, που χαρτογραφούν τα σημάδια των ανθρώπων καθώς ταξιδεύουν ακολουθώντας διαδρομές της μνήμης τους.

Οι λέξεις ρέουν σε διαιρεμένες γαίες και τόπους εξορίας, λαχταρώντας να ξεπεράσουν διαχωρισμούς και σύνορα. Η Νίκη στην Κύπρο, η Νίκη στο Βερολίνο.

Μέσα από τις λεκτικές της διαδρομές στη διχοτομημένη Λευκωσία, διεκδικώντας την ελευθερία της δημιουργικότητας, η ποιήτρια Νίκη Μαραγκού αντανακλά τις ροές της μετανάστευσης, της ανθρώπινης περιπλάνησης και του εκτοπισμού, αλλά και τον ομφάλιο λώρο μεταξύ μνήμης και ταξιδιού.

Για την video-εγκατάσταση Νίκη Μαραγκού: Επιφάνειες νερού (2012)

Λήψεις στην «Πράσινη Γραμμή». Ο λόγος των ποιημάτων της σε μια αναρχική απεικόνιση. Οι εικόνες από την Κύπρο απλώνονται ή εγκλωβίζονται, επαναλαμβάνονται ή όχι, σε ανοιχτή ή κλειστή μεταβαλλόμενη φόρμα, σε μεταβαλλόμενα χρώματα. Η Μεσόγειος ως γυναίκα.

Η ΒΟΥΒΟΥΛΑ ΣΚΟΥΡΑ

Η Βουβούλα Σκούρα προτείνει μια νέα διάσταση του πειραματικού σινεμά που κινείται ρευστά ανάμεσα στα εικαστικά και τις γραφιστικές τέχνες, διερευνώντας τα όρια της αφήγησης και της εικόνας. Το έργο της δεν ακολουθεί γραμμικές δομές, αλλά με στοχαστικό τρόπο επαναδιαπραγματεύεται ιδέες, συνομιλεί με το έργο σπουδαίων δημιουργών και μας υπενθυμίζει ότι οι πανανθρώπινες αξίες παραμένουν η βάση της ζωής.

Η Βουβούλα Σκούρα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Γραφικές Τέχνες στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Αθηνών [A.T.I.]. Έζησε στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της ελληνικής δικτατορίας. Παρακολούθησε μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης [1970] και μεταπτυχιακό πρόγραμμα γραφικών υπολογιστών για βίντεο στο Πολυτεχνείο Middlesex [1988]. Για πολλά χρόνια, ασχολείται με πειραματικές φωτογραφικές τεχνικές πολυμέσων. Τα έργα της στον κινηματογράφο και το βίντεο έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ και πανεπιστήμια σε περισσότερες από πενήντα πόλεις

Βραβεία και έπαινοι.

Οι ταινίες της Εσωτερική Μετανάστευση (1984) και Σκωρία φωτός (1989) έλαβαν

επαίνους στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Το βίντεό της Black Moon κέρδισε το Πρώτο Βραβείο στον Διαγωνισμό Βίντεο Τέχνης

της Αθήνας, το 1998.

Η ταινία ETEL ADNAN: Words in exile (2008) κέρδισε το Βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στο 10ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Στο 11ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (2023), με την τριλογία The Subject of Exile:

Etel Adnan, James Joyce, Melpo Axioti, της απονεμήθηκε βραβείο συνολικά για το έργο της

H Ένωση Γραφιστών Ελλάδας της απένειμε το Βραβείο Συνολικού Επιτεύγματος το 2009.

Οι ταινίες της Βουβούλας Σκούρα Εσωτερική μετανάστευση και Σκωρία φωτός έχουν αποκατασταθεί από το Εργαστήριο Ψηφιακής Αποκατάστασης Ταινιών της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, με έξοδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

