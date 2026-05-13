ΟΛΘ: Διανέμει μέρισμα 2,20 ευρώ ανά μετοχή με πληρωμή από τις 20 Μαΐου

Τη διανομή μερίσματος ύψους 2,20 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025 ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΛΘ, με την καταβολή προς τους μετόχους να ξεκινά στις 20 Μαΐου μέσω της Optima Bank.

Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό ποσό που θα λάβουν οι μέτοχοι διαμορφώνεται στα 2,09 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε για την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ενώ ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων («record date») καθορίστηκε η Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την ημερομηνία καταγραφής, σύμφωνα με τον κανονισμό της Euronext Athens.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω των συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ., δηλαδή τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών, βάσει του ισχύοντος πλαισίου λειτουργίας της Euronext Securities Athens.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι για ειδικές περιπτώσεις, όπως κληρονόμοι θανόντων δικαιούχων ή επενδυτές που διατηρούν τίτλους σε υπό εκκαθάριση χρηματιστηριακές εταιρείες ή ειδικούς λογαριασμούς προσωρινής μεταφοράς, η διαδικασία καταβολής θα πραγματοποιείται μέσω της πληρώτριας τράπεζας μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών νομιμοποίησης.

Παράλληλα, η ΟΛΘ υπενθυμίζει ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός πενταετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ η δυνατότητα είσπραξης μέσω του δικτύου της Optima Bank θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 20 Μαΐου 2027.

Διαβάστε επίσης:

Θλίψη στον χώρο της ένδυσης: Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, ένας από τους ιδρυτές των Toi&Moi

Όμιλος Qualco και Cenobe ενώνουν δυνάμεις με Mysten Labs και xMoney για ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Μέρισμα 0,11 ευρώ ανά μετοχή εγκρίθηκε από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για τη χρήση του 2025