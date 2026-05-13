search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:33
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 10:28

ΟΛΘ: Διανέμει μέρισμα 2,20 ευρώ ανά μετοχή με πληρωμή από τις 20 Μαΐου

13.05.2026 10:28
olth

Τη διανομή μερίσματος ύψους 2,20 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025 ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΛΘ, με την καταβολή προς τους μετόχους να ξεκινά στις 20 Μαΐου μέσω της Optima Bank.

Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό ποσό που θα λάβουν οι μέτοχοι διαμορφώνεται στα 2,09 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε για την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ενώ ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων («record date») καθορίστηκε η Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την ημερομηνία καταγραφής, σύμφωνα με τον κανονισμό της Euronext Athens.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω των συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ., δηλαδή τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών, βάσει του ισχύοντος πλαισίου λειτουργίας της Euronext Securities Athens.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι για ειδικές περιπτώσεις, όπως κληρονόμοι θανόντων δικαιούχων ή επενδυτές που διατηρούν τίτλους σε υπό εκκαθάριση χρηματιστηριακές εταιρείες ή ειδικούς λογαριασμούς προσωρινής μεταφοράς, η διαδικασία καταβολής θα πραγματοποιείται μέσω της πληρώτριας τράπεζας μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών νομιμοποίησης.

Παράλληλα, η ΟΛΘ υπενθυμίζει ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός πενταετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ η δυνατότητα είσπραξης μέσω του δικτύου της Optima Bank θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 20 Μαΐου 2027.

Διαβάστε επίσης:

Θλίψη στον χώρο της ένδυσης: Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, ένας από τους ιδρυτές των Toi&Moi

Όμιλος Qualco και Cenobe ενώνουν δυνάμεις με Mysten Labs και xMoney για ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Μέρισμα 0,11 ευρώ ανά μετοχή εγκρίθηκε από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για τη χρήση του 2025

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kardia_stithoskopeio_2006_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Επανάσταση στην επεμβατική καρδιολογία με τις διαδερμικές επεμβάσεις βαλβίδων

ATTO-2-C3-ARONA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα τρία B-SUV που δοκιμάσαμε τον Απρίλιο και ξεχώρισαν – Τιμές

epeisodia-saudi-arabia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χούλιγκαν με… κελεμπία: Απίστευτο ξύλο στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ (video)

eurovision2026-new
MEDIA

Eurovsion 2026: Τέσσερις στους δέκα χθες βράδυ είχαν συντονιστεί στην ΕΡΤ1 και είδαν τον Α’ ημιτελικό

mixanitroxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 26χρονο οδηγό μηχανής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

ferto akylas
LIFESTYLE

Eurovision: Ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις στον Α’ Ημιτελικό με το «Ferto» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:31
kardia_stithoskopeio_2006_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Επανάσταση στην επεμβατική καρδιολογία με τις διαδερμικές επεμβάσεις βαλβίδων

ATTO-2-C3-ARONA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα τρία B-SUV που δοκιμάσαμε τον Απρίλιο και ξεχώρισαν – Τιμές

epeisodia-saudi-arabia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χούλιγκαν με… κελεμπία: Απίστευτο ξύλο στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ (video)

1 / 3