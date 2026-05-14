Αξέχαστος θα μείνει ο αριθμός 67088 σε έναν υπερτυχερό κάτοικο των Ιωαννίνων, καθώς αποτελεί το νούμερο του Μεγάλου Λαχνού που μοίρασε 1 εκατ. ευρώ, στην τελευταία κλήρωση της 272ηςέκδοσης του Εθνικού Λαχείου.

Με αυξημένες κληρώσεις σε κάθε έκδοση, το Εθνικό Λαχείο αναδεικνύει περισσότερους νικητές, ενώ στην τελευταία ημέρα της πέμπτης κλήρωσης κάθε έκδοσης, όλοι οι λήγοντες κερδίζουν, ανάλογα με τον λήγοντα του Μεγάλου Λαχνού.

Συγκεκριμένα, από 40 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί που έχουν λήγοντα μονό ή ζυγό αριθμό αντίστοιχο με αυτόν του Μεγάλου Λαχνού και από 20 ευρώ όλοι οι υπόλοιποι.

Το εγγυημένο έπαθλο του 1 εκατ. ευρώ στον Μεγάλο Λαχνό κληρώνεται στην τελευταία κλήρωση κάθε έκδοσης.

Πώς παίζεται

Σε κάθε έκδοση πραγματοποιούνται διαδοχικές κληρώσεις, με πολλά ενδιάμεσα έπαθλα να περιμένουν τους νικητές.

Στο Εθνικό Λαχείο διεξάγονται πέντε κληρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν υπό-κληρώσεις όπου και αναδεικνύονται ένας ή περισσότεροι τυχεροί αριθμοί. Κάθε αριθμός που κληρώνεται βγαίνει από το παιχνίδι αυξάνοντας τις πιθανότητες των λαχνών που απομένουν μέχρι και την τελευταία κλήρωση κάθε έκδοσης, στην οποία κληρώνεται ο Μεγάλος Λαχνός του 1 εκατ. ευρώ.

Κάθε παίκτης μπορεί να επιλέξει τον δικό του προσωπικό και να τον ακολουθεί για όσες εκδόσεις επιθυμεί. Το Εθνικό Λαχείο κυκλοφορεί για κάθε κλήρωση σε δεκάδες αξίας 40 ευρώ, ενώ το κόστος του κάθε τεμαχίου γραμματίου ανέρχεται στα 4 ευρώ.

Οι ανανεώσεις

Αν μετά το πέρας μιας κλήρωσης δεν κληρωθεί ο αριθμός του παίκτη ή η χιλιάδα στην οποία ανήκει, ο παίκτης συνεχίζει στο παιχνίδι με τον ίδιο αριθμό. Προμηθεύεται το λαχείο της επόμενης κλήρωσης, το αργότερο μια μέρα πριν από αυτή.

Έτσι, καθένας μπορεί με πέντε ανανεώσεις, να συμμετάσχει σε ακόμα περισσότερες κληρώσεις για ενδιάμεσα κέρδη πριν τη μεγάλη κλήρωση του Μεγάλου Λαχνού.

Το πρόγραμμα της 273ης έκδοσης

Οι κληρώσεις του Εθνικού Λαχείου για την 273η έκδοση ξεκινούν την Τετάρτη 20 Μαΐου με την Α’ κλήρωση. Ακολουθεί η Β’ κλήρωση στις 2 Ιουνίου, η Γ’ κλήρωση θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου, ενώ η Δ’ κλήρωση στις 22 του ίδιου μήνα. Η Ε’ Κλήρωση ξεκινά στις 3 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 10 του ίδιου μήνα, όταν και θα κληρωθεί το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατ. ευρώ.

