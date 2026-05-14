Μαρία Καρυστιανού: Ανακοινώνει νέο κόμμα στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη (Video)

Με ένα σύντομο βίντεο στο Facebook, η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε ότι την Πέμπτη 21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί από τη Θεσσαλονίκη η ανακοίνωση του νέου κόμματος.
Η παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους και στο θέατρο Ολύμπιον.
Σύμφωνα με την ανάρτηση, η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 18:30, στον κινηματογράφο Ολύμπιον.
Στο βίντεο, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται να αφήνει από τα χέρια της ένα περιστέρι, το οποίο κρατά στο ράμφος του κλάδο ελιάς.
Η ανάρτηση συνοδεύεται από το μήνυμα: «Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!».
