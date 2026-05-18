search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 19:04
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.05.2026 18:03

Κρυμμένη κοκαΐνη σε φορτίο που ανήκε στην εταιρεία της Κιμ Καρντάσιαν

18.05.2026 18:03
kim-kardashian-new

Ο οδηγός ενός φορτηγού που μετέφερε ρούχα της εταιρείας της Κιμ Καρντάσιαν, Skims, καταδικάστηκε σήμερα από τη βρετανική δικαιοσύνη σε κάθειρξη άνω των 13 ετών, αφού έκρυψε κοκαΐνη εκτιμώμενης αξίας στα 8 εκατομμύρια ευρώ στο φορτίο του.

Ο Γιάκουμπ Γιαν Κονκέλ, ένας Πολωνός ηλικίας 40 ετών, είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 από στελέχη των τελωνειακών αρχών στο Χάργουιτς, ένα λιμάνι της νοτιοανατολικής Αγγλίας, κατά την άφιξή του με φέριμποτ από το Χουκ φαν Χόλαντ, στην Ολλανδία.

Το φορτηγό του, το οποίο μετέφερε 28 παλέτες ρούχα και εσώρουχα της μάρκας Skims, είχε τότε περάσει από ακτίνες Χ.

«Το φορτίο ήταν νόμιμο και ούτε ο εξαγωγέας ούτε ο εισαγωγέας δεν είχαν εμπλακεί στη διακίνηση, όμως (…) μια κρυψώνα είχε ενσωματωθεί στην επένδυση των πίσω θυρών του ρυμουλκούμενου οχήματος», εξήγησε σε ένα δελτίο Τύπου η Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος.

Στο εσωτερικό βρίσκονταν 90 πακέτα που περιείχαν το καθένα εξ αυτών ένα κιλό κοκαΐνη, εμπορικής αξίας περίπου 7,2 εκατομμυρίων στερλινών (8,28 εκατομμυρίων ευρώ), υπογράμμισε η Υπηρεσία.

Ο Γιάκουμπ Γιαν Κονκέλ αρνήθηκε αρχικά πως γνώριζε για την παρουσία των ναρκωτικών στο φορτηγό, όμως εντέλει δήλωσε ένοχος για διακίνηση ναρκωτικών.

Ομολόγησε πως δέχθηκε να μεταφέρει τα ναρκωτικά ως αντάλλαγμα για μια αμοιβή ύψους 4.500 ευρώ.

Καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Τσέλμφορντ σε κάθειρξη 13 ετών και έξι μηνών.

Διαβάστε επίσης:

Κοινές πυρηνικές ασκήσεις από Ρωσία και Λευκορωσία μετά τις ουκρανικές επιδρομές στη Μόσχα (Video)

Το κόμμα της Μελόνι παίρνει… σκληρή θέση στο πρόβλημα των παγωνιών που έχουν κατακλύσει ιταλική πόλη

«Πάγος» στο πυρηνικό πρόγραμμα αντί για διάλυση και σταδιακό άνοιγμα Ορμούζ στη νέα πρόταση του Ιράν – «Ναι» ΗΠΑ στην άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
merkel-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πέσιμο» Μέρκελ στην ΕΕ επειδή δεν συνομιλεί με τη Ρωσία – «Δεν αρκεί ο Τραμπ να διατηρεί επαφή με τον Πούτιν»

akylas vienni prova – new
MEDIA

Τηλεθέαση που «δεν υπάρχει» για την ΕΡΤ1 το Σάββατο (16/5), μακράν η υψηλότερη του σαββατοκύριακου

adonis salmas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς Άδωνι-Σαλμά στη Βουλή, με αλληλοκατηγορίες για εξυπηρέτηση συμφερόντων – «Ραντεβού» στις δικαστικές αίθουσες

INNER-SOI_3
MEDIA

«Έσκισε» σε τηλεθέαση το «Σόι σου» την Παρασκευή (15/5)

tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Τουρκία: Ένοπλος εξαπέλυσε επίθεση στη Μερσίνη – 4 νεκροί και 8 τραυματίες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

ikonomakou-tserela1-new
LIFESTYLE

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

kafsima_pratirio_0303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθερά πάνω από 2 € η βενζίνη, νέες αυξήσεις από Τρίτη: Μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, επαρκής η χώρα προς το παρόν

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 19:04
merkel-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πέσιμο» Μέρκελ στην ΕΕ επειδή δεν συνομιλεί με τη Ρωσία – «Δεν αρκεί ο Τραμπ να διατηρεί επαφή με τον Πούτιν»

akylas vienni prova – new
MEDIA

Τηλεθέαση που «δεν υπάρχει» για την ΕΡΤ1 το Σάββατο (16/5), μακράν η υψηλότερη του σαββατοκύριακου

adonis salmas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς Άδωνι-Σαλμά στη Βουλή, με αλληλοκατηγορίες για εξυπηρέτηση συμφερόντων – «Ραντεβού» στις δικαστικές αίθουσες

1 / 3