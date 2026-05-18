Κρυμμένη κοκαΐνη σε φορτίο που ανήκε στην εταιρεία της Κιμ Καρντάσιαν

Ο οδηγός ενός φορτηγού που μετέφερε ρούχα της εταιρείας της Κιμ Καρντάσιαν, Skims, καταδικάστηκε σήμερα από τη βρετανική δικαιοσύνη σε κάθειρξη άνω των 13 ετών, αφού έκρυψε κοκαΐνη εκτιμώμενης αξίας στα 8 εκατομμύρια ευρώ στο φορτίο του.

Ο Γιάκουμπ Γιαν Κονκέλ, ένας Πολωνός ηλικίας 40 ετών, είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 από στελέχη των τελωνειακών αρχών στο Χάργουιτς, ένα λιμάνι της νοτιοανατολικής Αγγλίας, κατά την άφιξή του με φέριμποτ από το Χουκ φαν Χόλαντ, στην Ολλανδία.

Το φορτηγό του, το οποίο μετέφερε 28 παλέτες ρούχα και εσώρουχα της μάρκας Skims, είχε τότε περάσει από ακτίνες Χ.

«Το φορτίο ήταν νόμιμο και ούτε ο εξαγωγέας ούτε ο εισαγωγέας δεν είχαν εμπλακεί στη διακίνηση, όμως (…) μια κρυψώνα είχε ενσωματωθεί στην επένδυση των πίσω θυρών του ρυμουλκούμενου οχήματος», εξήγησε σε ένα δελτίο Τύπου η Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος.

Στο εσωτερικό βρίσκονταν 90 πακέτα που περιείχαν το καθένα εξ αυτών ένα κιλό κοκαΐνη, εμπορικής αξίας περίπου 7,2 εκατομμυρίων στερλινών (8,28 εκατομμυρίων ευρώ), υπογράμμισε η Υπηρεσία.

Ο Γιάκουμπ Γιαν Κονκέλ αρνήθηκε αρχικά πως γνώριζε για την παρουσία των ναρκωτικών στο φορτηγό, όμως εντέλει δήλωσε ένοχος για διακίνηση ναρκωτικών.

Ομολόγησε πως δέχθηκε να μεταφέρει τα ναρκωτικά ως αντάλλαγμα για μια αμοιβή ύψους 4.500 ευρώ.

Καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Τσέλμφορντ σε κάθειρξη 13 ετών και έξι μηνών.

