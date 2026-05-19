Την Τετάρτη 20 Μαΐου στο ίδρυμα Κακογιάννης παρουσίαση του βιβλίου «Περιπλανόμενος Κινηματογραφιστής» από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

«Περιπλανώμενος Κινηματογραφιστής»

Αυτοβιογραφία του διευθυντή φωτογραφίας Walter Lassally

Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 στις 19:00

Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και οι εκδόσεις ΠΕΚ-Πυξίδα της Πόλης σε συνεργασία με το Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τον Φιλολογικό Σύλλογο Χανίων “ο Χρυσόστομος” σας καλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Περιπλανώμενος Κινηματογραφιστής» [ η αυτοβιογραφία του βραβευμένου με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας Walter Lassally] την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 στις 19:00

στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογάννης [ Πειραιώς 206, Ταύρος Αττικής ].

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Δημήτρης Δουλγερίδης, Δημοσιογράφος «ΤΑ ΝΕΑ»

Κώστας Μαυρακάκης, αρχιτέκτονας, επιμελητής της έκδοσης

, αρχιτέκτονας, επιμελητής της έκδοσης Γιώργος Φρέντζος, κινηματογραφιστής

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι :

Ξένια Καλδάρα, Πρόεδρος Δ.Σ. και Γενική Διευθύντρια Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης

Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος ΔΣ «Ταινιοθήκη της Ελλάδας»

Συντονισμός:

Ματθαίος Φραντζεσκάκης, εκδότης, Διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Θα ακολουθήσει η προβολή του ντοκιμαντέρ

Walter the Greek [ 65΄ / 2005] Σκηνοθεσία Ηλίας Γιαννακάκης .

Την προβολή θα προλογίσει ο σκηνοθέτης.

ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ

[αυτοβιογραφία Γουόλτερ Λάσαλι]

Εκδόσεις Πυξίδα της Πόλης για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

ISBN 9786185888343

17Χ24 , Σελίδες 372

Το βιβλίο Περιπλανώμενος Κινηματογραφιστής [The Wandering Cinematographer ] αποτελεί την αυτοβιογραφία του βραβευμένου με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας Γουόλτερ Λάσαλι (1926–2017), η οποία κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πυξίδα της Πόλης για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Άνθρωπος της δράσης και του κινηματογράφου, ο Λάσαλι υπήρξε κεντρική φιγούρα του Βρετανικού Νέου Κύματος και του ρεύματος Free Cinema. Ως πρωτοπόρος στη χρήση του φυσικού φωτισμού και των ελαφριών μηχανών λήψης, παρέμεινε πιστός στις ανεξάρτητες παραγωγές χαμηλού προϋπολογισμού.

Στην Ελλάδα έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τη στενή συνεργασία του με τον Μιχάλη Κακογιάννη, η οποία κορυφώθηκε το 1964 με το Όσκαρ Φωτογραφίας για την ταινία Αλέξης Ζορμπάς. Ο Λάσαλι συνδέθηκε άρρηκτα με τα Χανιά, όπου επέλεξε να περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του και όπου αναπαύεται πλέον οριστικά.

Οι δράσεις υλοποιούνται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

