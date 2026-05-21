Τσίπρας: Με όνομα και διακήρυξη στην ανοιχτή συγκέντρωση της 26ης Μαΐου στο Θησείο

Το όνομα και τη διακήρυξη του νέου κόμματος θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαΐου σε ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία του Θησείου, στις 8 το βράδυ. Μαζί με το όνομα, πιθανότατα θα γίνει γνωστό και το έμβλημα και τα χρώματα του νέου κόμματος. Μετά την Τρίτη αναμένεται να ακολουθήσει και η κατάθεση της ιδρυτικής δήλωσης στον Άρειο Πάγο.

Το όνομα του κόμματος κρατείται επτασφράγιστο μυστικό για τους προφανείς λόγους διατήρησης του στοιχείου της έκπληξης, αν και υπάρχουν εικασίες και εκτιμήσεις για τα σύνθετα που μπορεί να περιλαμβάνει, ώστε να αποτυπώνει το πολιτικό στίγμα, αλλά να μη θυμίζει, από την άλλη, τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε να «παίξει» με το αυξημένο ενδιαφέρον για το πώς θα λέγεται και το τι θα αποτυπώνεται στον τίτλο του κόμματος με βίντεο που ανέβασε χθες στα κοινωνικά δίκτυα. Στο βίντεο, που στέλνει παράλληλα το μήνυμα ότι επιμένει στη στόχευση στα νεανικά κοινά, νέοι εκφράζουν την προτίμησή τους για το όνομα, προτείνοντας την «Πυξίδα», το «Λάουρα», την «Ιθάκη» κ.ο.κ.

Οι πυρετώδεις προετοιμασίες αναμένεται να κορυφωθούν στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας και πιθανόν εντός του Σαββατοκύριακου να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από την ανοιχτή συγκέντρωση του Θησείου.

Πάντως ένα σήμα που εκπέμπεται μέσω διαρροών είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θέλει σε αυτή την ιδρυτική πράξη του νέου κόμματος να υπάρχει όποια σύνδεση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα εν ενεργεία στελέχη και βουλευτές του. Και για να μη χρεωθεί εντυπώσεις περί διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και διότι δεν θέλει καταστάσεις που μπορεί να συμβολίσουν τη σύνδεση με το «παλιό» ή ότι αποτελεί μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ κ.λπ.

Δημοσκοπήσεις και ανταγωνισμός

Έτσι στελέχη και βουλευτές, ακόμη και εκείνοι που θεωρείται ότι κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθούν στο νέο σχήμα, αναμένεται να κρατηθούν μακριά από την εκδήλωση.

Σε κάθε περίπτωση το κόμμα Τσίπρα μπαίνει πλέον σε ράγες και μάλιστα λίγο νωρίτερα, καθώς το σήμα του πρώην πρωθυπουργού από το Χαλάνδρι, ότι το κόμμα έρχεται εντός του «θεριστή» Ιουνίου, φαίνεται πως άλλαξε μέσα σε μερικά εικοσιτετράωρα. Κι αυτό διότι, με δεδομένο τον ανταγωνισμό από ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού, η οποία επίσης ανακοινώνει το κόμμα της, επικράτησε η λογική πως ο νέος φορέας πρέπει να εκτεθεί γρήγορα στις δημοσκοπικές καταγραφές πριν οι εταιρείες ερευνών σημάνουν λήξη για το καλοκαίρι. Αν και ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρι διεμήνυσε πως στόχος του νέου εγχειρήματος δεν είναι απλώς η αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, αλλά η πρωτιά και η νίκη επί της κυβέρνησης της Ν.Δ., σε αυτή τη φάση η μάχη θα δοθεί για τη δεύτερη θέση.

«Δεν είναι στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, αλλά να τον νικήσουμε», είχε αναφέρει στο Χαλάνδρι, στις 11 Μαΐου.

Την ίδια ώρα, το έτερο μήνυμα που αναδεικνύει ο Αλέξης Τσίπρας, τόσο με τις τοποθετήσεις του όσο και με το μανιφέστο που δημοσιοποιήθηκε την Πρωτομαγιά, είναι ότι για να διαμορφωθεί μια νικηφόρα προοδευτική παράταξη τα ιδεολογικά ρεύματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου – σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά, πολιτική οικολογία – πρέπει να συγκλίνουν σε μια ενιαία παράταξη. «Η ανάγκη της κοινωνίας σήμερα είναι να βγούμε μπροστά για μια ριζική ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης» και γι’ αυτό χρειάζεται «υπέρβαση των σημερινών σχηματισμών, με στόχο έναν προοδευτικό πολύχρωμο, αλλά προγραμματικά συμπαγή, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό φορέα». Αυτό είχε αναφέρει (και) από την τελευταία παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Ηράκλειο, στα τέλη Απριλίου.

Τα περί της ανάγκης υπέρβασης των σημερινών σχηματισμών εξηγούν και το ότι ο σχεδιασμός του πρώην πρωθυπουργού δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση έναν συνασπισμό κομμάτων που θα διατηρούν την εσωτερική αυτονομία τους, αλλά μια «ενιαία παράταξη», όπως αναφέρεται στο μανιφέστο, εξ ου και το προσκλητήριο απευθύνεται όχι σε σχηματισμούς και κόμματα, αλλά σε πρόσωπα και μάλιστα χωρίς συμφωνίες για θέσεις και αξιώματα – το γνωστό «χωρίς προκρατήσεις και ρεζερβέ στην πρώτη θέση».

Αρχές Ιουνίου οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ

Καθώς λίγα εικοσιτετράωρα απομένουν για τα «αποκαλυπτήρια», ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εδώ και μήνες ταλανίζεται από το στρατηγικό δίλημμα που του θέτει αυτός ο όρος, έχει πλέον μπει για τα καλά σε κρίση και βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις που δεν μπορεί να μεταθέτει άλλο, μήπως και διαμορφωθεί καλύτερη προοπτική.

Τα όργανα αναμένεται να συνεδριάσουν μετά τις ανακοινώσεις Τσίπρα, όπως όλα δείχνουν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, και εκεί θα τεθούν τα διλήμματα ανάλογα και με το πώς θα τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με δεδομένο ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν αναμένεται να αλλάξει στάση, δεν είναι και πολλά τα περιθώρια επιλογών για τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε θα δηλώσει ότι στηρίζει το εγχείρημα Τσίπρα και δεν κατεβαίνει στις εκλογές είτε θα επιλέξει να κατέβει στις εκλογές «με όσους θέλουν και μπορούν», για παράδειγμα τον Νίκο Κοτζιά και τη Λούκα Κατσέλη.

Σημειώνεται πως ακόμη και ο Στέργιος Καλπάκης, ο οποίος είναι υπέρμαχος της σύγκλισης με τον Αλέξη Τσίπρα, με την επιστολή παραίτησης αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο της καθόδου σε διαφορετικό «ενωτικό σχήμα» υπό την αίρεση ότι δεν θα κλείσει η πόρτα για την προοπτική της σύγκλισης με τον Τσίπρα. Όπως αναφέρει, θα πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα, «ώστε να αποφασιστούν είτε τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα για τη σύγκλιση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος, χωρίς βεβαίως να κλείσει η πόρτα της σύγκλισης εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα στο μέλλον». «Το σίγουρο», καταλήγει, «είναι ότι η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα».

Στην επιστολή Καλπάκη παρέπεμψε χθες ο Παύλος Πολάκης, λέγοντας πως τα όσα αναφέρει ο πρώην γραμματέας είναι λόγος ανάκλησης της διαγραφής του, πιθανόν για τις αναφορές σε παραλυτική κατάσταση και την έναρξη προεκλογικής προετοιμασίας του κόμματος. Και ακόμη επιμένει ότι, παρά τη διαγραφή του, συνεχίζει να συμμετέχει σε Π.Γ. και Κ.Ε. Προς το παρόν φαίνεται πάντως να γίνεται μια προσπάθεια αυτοσυγκράτησης και κατευνασμού από όλες τις πλευρές και μέχρι τη συνεδρίαση των οργάνων.

