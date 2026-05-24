ΚΟΣΜΟΣ

24.05.2026 16:03

Νετανιάχου για πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο: «Είμαι ανακουφισμένος που ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ είναι ασφαλής»

Την ανακούφισή του για το γεγονός ότι «ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ είναι ασφαλής» εξέφρασε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στον Λευκό Οίκο.

Αναλυτικότερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής: «Είμαι ανακουφισμένος που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο, είναι ασφαλής και ότι ο δράστης εξουδετερώθηκε πριν προκαλέσει οποιαδήποτε περαιτέρω βλάβη. Η πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των επανειλημμένων απόπειρων δολοφονίας του Προέδρου Τραμπ, πρέπει να καταδικάζεται κατηγορηματικά και αποφασιστικά από όλους».

