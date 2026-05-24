Ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση του Φρίντριχ Μερτς να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» στην ΕΕ.

Κατά τον Ουκρανό πρόεδρο, μια τέτοια κίνηση θα άφηνε το Κίεβο χωρίς ουσιαστική φωνή μέσα στο μπλοκ.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σχέδιο χωρίς την Ουκρανία και η θέση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να είναι ολοκληρωμένη – πλήρης και ισότιμη», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

«Είναι σημαντικό να ανοίξουν τα κεφάλαια» των διαπραγματευτικών τομέων, είπε. «Είναι σημαντικό να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Είναι σημαντικό να εργαστούμε στο εκατό τοις εκατό για την ασφάλεια και για τον λαό μας», τόνισε ο Ζελένσκι.

Σε άλλη γραμμή ο Ζελένσκι

Ο Μερτς έχει προτείνει να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» στην ΕΕ, το οποίο θα συνοδεύεται από οφέλη όπως η συμμετοχή σε συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα φάνηκε την Πέμπτη να υποστηρίζει τη σταδιακή προσέγγιση που προωθεί ο Μερτς, υποστηρίζοντας ότι οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στην «ενιαία αγορά, την τελωνειακή ένωση, την περιαγωγή κινητής τηλεφωνίας, καθώς και στα προγράμματα Erasmus και Horizon» ως ενδιάμεσα βήματα προς την πλήρη ένταξη στην Ένωση.

Σε απάντηση, ο Ζελένσκι έστειλε επίσης επιστολή στους ηγέτες της ΕΕ αργά την Παρασκευή, τονίζοντας ότι το Κίεβο προωθεί γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την πλήρη ένταξη στην ΕΕ, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως προπύργιο απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα για ολόκληρο το μπλοκ των 27 χωρών, σύμφωνα με το Reuters.

«Υπερασπιζόμαστε την Ευρώπη – πλήρως, όχι μερικώς και όχι με μισά μέτρα», φέρεται να ανέφερε ο Ζελένσκι στην επιστολή. «Θα ήταν άδικο η Ουκρανία να βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να παραμένει χωρίς φωνή», είπε.

Η επιστολή απευθυνόταν στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Antonio Costa, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη της οποίας η χώρα ασκεί αυτή την περίοδο την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου.

Η Ουκρανία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ λίγες ημέρες μετά την έναρξη της γενικευμένης εισβολής από τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν τον Φεβρουάριο του 2022. Λίγους μήνες αργότερα, η Ουκρανία απέκτησε επίσημο καθεστώς υποψήφιας χώρας, ενώ οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2024.

