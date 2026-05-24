Το θολό τοπίο γύρω από τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένει, παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις του Μάρκο Ρούμπιο για «καλά νέα τις επόμενες ώρες».

Οσα έχουν διαρρεύσει από τις ΗΠΑ για το μνημόνιο κατανόησης έχουν διαψευστεί από την Τεχεράνη, η οποία ωστόσο σε κίνηση καλής θέλησης το μεσημέρι της Κυριακής, επέτρεψε να περάσουν 33 πλοία από το Στενό του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη μέσω αξιωματούχων, διέψευσε αρχικά πως θα επιτρέψει ελεύθερη δίοδο από το σημείο, ενώ έκανε το ίδιο σχετικά με τη δήλωση αμερικανού αξιωματούχου που είπε στους New York Times ότι οι Ιρανοί θα παραδώσουν τα αποθέματα ουρανίου που διαθέτουν.

Στη σκιά των εξελίξεων, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε πως η χώρα του είναι «έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα».

Όπως αναφέρει το BBC, ο Ιρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε με δήλωσή του ότι «πριν από τον μαρτυρικό θάνατο του αγιατολάχ Χαμενεΐ… είχαμε δηλώσει, και το επαναλαμβάνουμε τώρα, ότι είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα».

Ξεκαθάρισε ωστόσο πως «η διαπραγματευτική ομάδα μας δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας μας».

Νωρίτερα, άλλος ιρανός αξιωματούχος, δήλωνε πως το Ιράν θα επιτρέπει διέλευση πλοίων από το Ορμούζ, ωστόσο όχι στο καθεστώς που αυτό γίνονταν πριν την έναρξη του πολέμου, χωρίς να πει ξεκάθαρα τι συνεπάγεται με αυτό.

«Εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας», προειδοποίησε.

Ο Τραμπ και ο Ρούμπιο επιμένουν για… σχεδόν συμφωνία

Κι ενώ το Ιράν διαψεύδει πως η συμφωνία είναι μακριά από το να επιτευχθεί, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο επιμένουν για… συμφωνία «εντός των ωρών».

«Οι τελευταίες πλευρές και οι λεπτομέρειες της Συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, την Truth Social.

«Πιστεύω ότι ίσως υπάρχει η πιθανότητα μέσα στις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει καλά νέα», δήλωσε ο Ρούμπιο από την πλευρά του σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.

Ο Τραμπ σήμερα τα έβαλε και με τον Ομπάμα για την υπόθεση του Ιράν, κατηγορώντας τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο για ερασιτεχνισμό στην διαχείριση των πυρηνικών της Τεχεράνης. Παράλληλα, τόνισε πως ο αποκλεισμός του Ορμούζ θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία.

«Μία από τις χειρότερες συμφωνίες που έκανε ποτέ η χώρα μας ήταν η Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν, που προωθήθηκε και υπογράφηκε από τον Μπαράκ Χουσεϊν Ομπάμα και τους εντελώς άπειρους ερασιτέχνες της κυβέρνησης Ομπάμα. Ήταν μια άμεση πορεία προς την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Δεν ισχύει το ίδιο με τη συμφωνία που διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Τραμπ με το Ιράν — στην πραγματικότητα, είναι ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ!

Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με οργανωμένο και εποικοδομητικό τρόπο, και έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν να κλείσουν συμφωνία, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει πλήρως σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί συμφωνία. Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά. Δεν χωρούν λάθη!

Η σχέση μας με το Ιράν γίνεται πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν ή να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο ή βόμβα.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω, μέχρι στιγμής, όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής για τη στήριξη και τη συνεργασία τους, οι οποίες θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο με την προσχώρησή τους στα έθνη των ιστορικών Συμφωνιών του Αβραάμ. Και ποιος ξέρει — ίσως και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να θελήσει να συμμετάσχει κι αυτή!» έγραψε.

