Χειροπέδες σε 25χρονο για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν πάνω από 75 κιλά skunk και κοκαΐνη, αεροβόλο και μια… ματσέτα!

Στη σύλληψη 25χρονου για κατοχή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) και κοκαΐνης, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 20χρονου αλλοδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και απείθεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα, κατά την οποία πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 25χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών. Καρά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), κοκαϊνη, αεροβόλο πιστόλι και μαχαίρι τύπου ματσέτα.

Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 76 κιλά skunk, 755 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο μοτοσικλέτες, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4.975 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, λίγο πριν από την επιχείρηση ο 25χρονος είχε παραδώσει στον 20χρονο αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μικτού βάρους 1.030 γραμμαρίων. Στη συνέχεια ο 20χρονος, αντιλαμβανόμενος επικείμενο έλεγχο, πέταξε την τσάντα με τα ναρκωτικά σε προαύλιο εγκαταλελειμμένης οικίας στην Αθήνα.

Η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των κατασχεμένων ποσοτήτων ξεπερνά τις 420.000 ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

