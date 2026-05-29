29.05.2026 12:24
29.05.2026 11:35

«Disclosure Day»: Η Universal Pictures κυκλοφόρησε το τελικό trailer για τη νέα sci-fi ταινία του Steven Spielberg (photos/videos)

credit: ScreenRant

Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το τέταρτο και τελικό trailer του πολυαναμενόμενου «Disclosure Day» («Ημέρα Αποκάλυψης»).

Η νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), η οποία έχει αποσπάσει εξαιρετικές θετικές πρώτες αντιδράσεις από τους αμερικανούς κριτικούς, βασίζεται σε μια πρωτότυπη ιδέα του κορυφαίου δημιουργού. Το σενάριο ανέλαβε ο επί χρόνια στενός συνεργάτης του, Ντέιβιντ Κεπ (David Koepp) με τον οποίο έχει συνυπογράψει εμβληματικά blockbusters, όπως τα «Jurassic Park», «The Lost World: Jurassic Park», «War of the Worlds» και «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull».

Η επίσημη σύνοψη προϊδεάζει για ένα καθηλωτικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας: «Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην Ημέρα Αποκάλυψης».

Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει τους Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt), Τζος Ο’Κόνορ (Josh O’Connor), Κόλιν Φερθ (Colin Firth), Ίβ Χιούσον (Eve Hewson), Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo), Γουάιατ Ράσελ (Wyatt Russell), Χένρι Λόιντ-Χιούζ (Henry Hughes), Μάικλ Γκαστόν (Michael Gaston) και Έλιοτ Βίλαρ (Elliot Villar).

Σύμφωνα με το Deadline, το «Disclosure Day» αποτελεί την επιστροφή του Σπίλμπεργκ στη μεγάλη οθόνη μετά το ημι-αυτοβιογραφικό φιλμ «The Fabelmans» (2022), το οποίο είχε κερδίσει επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ. Επίσης βρίσκεται και στη παραγωγή μέσω της Amblin Entertainment μαζί με την Κρίστι Μακόσκο Κρίγκερ (Kristie Macosko Krieger).

Η ταινία «Disclosure Day» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 10 Ιουνίου.

