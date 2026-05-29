ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web

«John Rambo»: Το prequel του θρυλικού franchise έρχεται στις αίθουσες το επόμενο καλοκαίρι (photos/video)

credit: Lionsgate

Η Lionsgate ανακοίνωσε ότι το «John Rambo», το prequel του θρυλικού franchise ταινιών δράσης, θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 4 Ιουνίου 2027.

Σε σκηνοθεσία του Γιάλμαρι Χελάντερ (Jalmari Helander), το φιλμ θα ξετυλίξει την ιστορία προέλευσης του εμβληματικού χαρακτήρα και θα διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της ταινίας «First Blood» του 1982. Ο Νόα Σεντίνεο (Noah Centineo) αναλαμβάνει τη χαρακτηριστική μπαντάνα παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone), ο οποίος έκανε τον χαρακτήρα θρυλικό. Σημειώνεται ότι το franchise του «Rambo», μέσα από πέντε ταινίες, έχει αποφέρει συνολικά έσοδα άνω των 819 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ντέιβιντ Χάρμπορ (David Harbour), Τζέιμς Φράνκο (James Franco), Τζέισον Τόμπιν (Jason Tobin), Κουίνσι Αϊζάια (Quincy Isaiah) και Τζέφερσον Γουάιτ (Jefferson White).

Στην ομάδα της παραγωγής βρίσκονται οι Κέβιν Κινγκ Τέμπλτον (Kevin King Templeton) και Λες Ουέλντον (Les Weldon) με εκτελεστικούς παραγωγούς τον Σταλόνε, τους Άντονι και Τζο Ρούσο (Anthony & Joe Russo) της AGBO, τον Τρέβορ Σορτ (Trevor Short), τον Ντάλας Σονιέ (Dallas Sonnier) και την Αμάντα Πρέσμικ (Amanda Presmyk). Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο υπογράφουν οι Ρόρι Χέινς (Rory Haines) και Σοράμπ Νοσιρβάνι (Sohrab Noshirvani).

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα μαζί με ένα πρότζεκτ της Paramount που ακόμα δεν έχει τίτλο και λίγο μετά το «Star Wars: Starfighter» των Disney/Lucasfilm, σε σκηνοθεσία Σον Λέβι (Shawn Levy) και με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ (Ryan Gosling).

