ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% η ανεργία στην Ελλάδα τον Απρίλιο

Τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον μήνα Απρίλιο 2026 ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2026 ανήλθε σε 9,5% έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,0% τον Απρίλιο του 2025, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 10,4% τον Μάρτιο του 2026.
Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.318.719 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 3.592 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 (-0,1%) και μείωση κατά 9.887 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026 (-0,2%).
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 26.607 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 (6,3%) και μείωση κατά 49.471 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026 (-9,9%).
Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.949.960, σημειώνοντας μείωση κατά 57.141 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 (-1,9%) και αύξηση κατά 52.020 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026 (1,8%).
