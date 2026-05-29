ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 14:29
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% η ανεργία στην Ελλάδα τον Απρίλιο

Τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον μήνα Απρίλιο 2026 ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2026 ανήλθε σε 9,5% έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,0% τον Απρίλιο του 2025, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 10,4% τον Μάρτιο του 2026.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.318.719 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 3.592 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 (-0,1%) και μείωση κατά 9.887 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026 (-0,2%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 26.607 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 (6,3%) και μείωση κατά 49.471 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026 (-9,9%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.949.960, σημειώνοντας μείωση κατά 57.141 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 (-1,9%) και αύξηση κατά 52.020 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026 (1,8%).

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

